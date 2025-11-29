Persecución a balazos entre grupos criminales rivales culmina con choque múltiple en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 se reportó un enfrentamiento armado y una persecución que culminó con un accidente de tránsito múltiple en la colonia Rafael Buelna, ubicada al suroriente de Culiacán, Sinaloa. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, lo que derivó en la detención de al menos dos personas: un hombre y una mujer.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Los Noticieristas, tres vehículos se vieron involucrados tres vehículos: un tipo sedán de color gris oscuro, marca Chevrolet Cobalt, así como un Honda Accord, color plata y modelo 2010, y Suzuki Swift, color gris y modelo reciente, en este último presuntamente viajaban las personas a las que perseguían los gatilleros desconocidos, de quienes se desconoce su identidad.

El choque se registró en la esquina de la avenida Patria y calle Pirul, de la colonia Sinaloa y la Rafael Buelna, a un costado de una escuela primaria Ingeniero Manuel Rivas Mejía, de dicho sector, y de las instalaciones del DIF de dicha zona, muy cerca de la zona conocida como la Faja de Oro y a dos calles al poniente de la calzada Heroico Colegio Militar", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Se registra persecución entre grupos antagónicos y fuerte balacera en los límites de las colonias Sinaloa, Rafael Buelna y 5 de Mayo al sur de #Culiacán. Hay tres vehículos chocados y personas retenidas. https://t.co/bt5FbjMfnd pic.twitter.com/VsmLmDKD9f — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 29, 2025

Hasta el momento se no se ha informados sobre lo acontecido, pero trascendió que se escucharon detonaciones de arma de fuego larga y corta, por lo que se desplegó un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Municipal de Culiacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De forma extraoficial se indicó que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos.

Según el testimonio de testigos anónimos, el percance se originó en las cercanías de la Faja de Oro, por la avenida Patria y Ciudades Hermanas, en la colonia 5 de Mayo, en donde los integrantes de ambos grupos rivales se enfrentaron a tiros y esto derivó en la persecución hasta la calle Pirul. Sin embargo, a la altura de la avenida Patria, se registró el choque múltiple. Las autoridades de Sinaloa continúan con las investigaciones correspondientes.

Una balacera registrada en la colonia Rafael Buelna, al sur de Culiacán, provocó un múltiple choque y dejó a varias personas con lesiones leves. En el incidente ocurrido en la avenida Patria, entre la calle Pirul y la avenida Sauce participaron un Chevrolet #Adiscusión pic.twitter.com/TxWmbu6MMh — Adiscusión Diario (@adiscusion) November 29, 2025

