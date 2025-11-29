"¿Qué le pasará a mi mamá?": Desesperado clamor de un niño tras EXPLOSIÓN en Pesquería (VIDEO)

Pesquería, Nuevo León.- La noche del viernes 28 de noviembre de 2025, una tragedia envolvió a los habitantes de la colonia Los Olmos, en Pesquería, Nuevo León. Como te informamos en TRIBUNA, todo comenzó con la explosión de una vivienda que supuestamente almacenaba pirotecnia. Sin embargo, además del video que circula en redes sociales donde se observa el instante en que las llamas consumen el sitio, también existe otro en el que un pequeño pide auxilio para su madre herida.

El video fue grabado por una vecina, donde se ve claramente cómo el niño de 12 años se acerca bastante desesperado en búsqueda de alguien que pueda ayudar a su progenitora. En varias ocasiones grita muy fuerte: "Mi mamá está toda sangrada", pero eso no es todo, pues las desgarradoras palabras continúan: "¿Qué le pasará a mi mamá? ¿Por qué tuvo que pasar eso a nosotros?", dijo el jovencito.

Lo más lamentable del asunto es que la desesperación del chico lo llevó a regresar a la zona rodeada de llamas, ya que él quería a toda costa ver por su madre. De hecho, en un fragmento le solicita a la señora que está con el celular que lo acompañe, pero ella le dice que no puede. Cabe destacar que antes de que se corten las imágenes él dice una última frase: "Vamos por favor, echen agua".

La explosión dejó varios heridos

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, según Protección Civil de Nuevo León (PCNL), hay un saldo de tres personas sin vida, entre las que está una menor de edad. Precisamente, Milenio compartió que Erik Cavazos, director de la dependencia del gobierno estatal, declaró que entre los fallecidos se encuentra una adolescente de tan solo 15 años que no soportó más y partió de este mundo en el hospital.

Por otra parte, un vecino de la zona solicitó apoyo de las autoridades para rescatar a uno de sus dos perritos, pues el animal, asustado por la explosión, se escondió. En un video publicado en redes sociales se observa a un elemento de Protección Civil Nuevo León subir al barandal para buscar al can en el patio. Afortunadamente, la mascota, llamada Oti, se encuentra bien y ya está nuevamente con su dueño.

