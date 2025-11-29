Reportan un violento 'levantón' al oriente de Ciudad Obregón; se trataría de un expolicía estatal

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 se activó el Código Rojo al oriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por la presunta privación ilegal de la libertad en el fraccionamiento Real de Sevilla. El hecho generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

De acuerdo con un informe preliminar, el supuesto 'levantón' se registró en las calles San Mateo y San Matilde, cerca de un parque del mencionado asentamiento humano. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Ejército Mexicano participaron en el operativo, mientras que personal de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se sumaron a las acciones para resguardar el perímetro en el lugar de los hechos.

Según el primer reporte, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona al interior de una vivienda, desde donde provenían gritos de auxilio. Tras corroborar el reporte, los uniformados solicitaron la presencia de la Cruz Roja, por lo que personal médico auxilió a la víctima, identificada extraoficialmente como un joven de entre 25 y 30 años de edad, quien presuntamente presentaba una lesión en la cabeza.

La persona rescatada fue llevada a un hospital cercano.

Una vez que lograron estabilizarlo, los socorristas realizaron el respectivo traslado hacia un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Después de que culminaron las investigaciones correspondientes en el sitio, las unidades militares y policíacas se retiraron. Hasta el momento no se tiene datos sobre la identidad del sujeto afectado, aunque de forma preliminar se indicó que se trata de un exelemento de la Policía Estatal.

Recién la mañana de este sábado se confirmó la localización con vida de Raymundo Armenta Delgadillo, un estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) que fue privado ilegalmente de su libertad el pasado lunes 24 de noviembre en la colonia Prados del Tepeyac. Cabe recordar que el joven de 23 años fue secuestrado cuando llegaba a su domicilio, en donde sujetos se llevaron a la fuerza junto a un elemento de la Policía Municipal de Cajeme.

#ÚltimaHora | Localizan sano y a salvo a Raymundo Delgadillo, joven reportado como desaparecido en la colonia Tepeyac ?? pic.twitter.com/WXNMQ1iYxr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui