Tragedia en Nuevo León: Muere bebé tras caer de una camioneta y ser atropellado por su madre

Santiago, Nuevo León.- Un desafortunado accidente ha conmocionado al municipio de Santiago, Nuevo León, luego de que un bebé de sólo un año de edad fuera arrollado por su madre tras caer de forma accidental de la camioneta en la que era trasladado, lo cual le causó una muerte instantánea. El caso se registró en el estacionamiento de un centro comercial que se ubica sobre la Carretera Nacional, a la altura de la Villa de Santiago.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor del mediodía de este sábado 29 de noviembre de 2025, cuando el menor fallecido viajaba en el asiento posterior de una camioneta Nissan Murano, color azul marino, que era conducida por la madre. El vehículo se movilizaba de norte a sur por el carril derecho para ingresar a los cajones de estacionamiento de un conocido centro comercial.

Fue en ese momento que la conductora realizó una maniobra que provocó que el niño saliera de la unidad y se estrellara contra el pavimento. Posteriormente, según el reporte preliminar, una de las llantas posteriores alcanzó a arrollarlo y el bebé quedó sin signos vitales en el acceso principal del lugar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil arribaron al sitio y confirmaron el deceso del pequeño.

Una vez que se corroboró el deceso, las autoridades delimitaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargó de los trabajos de campo, así como de las averiguaciones correspondientes del caso. Durante los trabajos en el área, la circulación en la Carretera Nacional quedó parcialmente afectada. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades realizarán las respectivas investigaciones para deslindar responsabilidades y confirmar si la falta de sistema de seguridad infantil fue un factor determinante en el fatal accidente. Fuentes cercanas, consultadas por MVS Noticias Nuevo León, señalaron que el bebé, identificado como Juan Pablo, supuestamente viajaba en el asiento posterior, pero no iba sujeto en silla infantil ni con sistemas de retención.

Fuente: Tribuna del Yaqui