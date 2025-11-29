Tragedia en Sinaloa: Sicarios matan a un joven en Culiacán; su perrito también cae al intentar salvarlo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del pasado viernes 28 de noviembre de 2025, los servicios de emergencia de la sindicatura de Aguaruto recibieron el reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Orquídeas, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal AC, en una vivienda un perrito murió intentando defender a su dueño.

Sin embargo, no fue la única víctima fatal, pues también perdió la vida un joven identificado como Ángel 'N', de 24 años de edad. Según información extraoficial, el hombre se encontraba afuera de su domicilio acompañado por su fiel compañero, un perro de pelaje café claro, cuando de pronto arribaron al sitio sujetos armados que tenían la intención de privarlo de la libertad. En ese momento, la mascota se lanzó contra ellos y, sin dudarlo, los agresores le dispararon.

Respecto a Ángel, falleció de la misma forma que el animal. Por su parte, la organización se manifestó en redes sociales, donde destacó que se trata del primer levantamiento oficial del cuerpo de un perro dentro de una investigación por homicidio doloso en Sinaloa: "Día histórico en Sinaloa: primer levantamiento del cuerpo de un perrito en un homicidio doloso y primera necropsia oficial de un animal. Fiscalía General del Estado de Sinaloa en colaboración con Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal AC y Pets Go Cln".

Perrito fue asesinado

De igual manera, las autoridades locales continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho y revelar con esto la identidad de los responsables, de quienes aún no se cuenta con pormenores. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen más detalles, aunque en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas.

En los comentarios de la publicación de la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal AC, ciudadanos profundamente conmovidos por lo ocurrido exigen que se haga justicia para ambos involucrados. De hecho, como te hemos informado en nuestro medio, la violencia está más fuerte que nunca en el estado, pues todos los días se registran privaciones de la libertad, asesinatos y cadáveres encontrados en plena vía pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui