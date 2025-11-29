Tragedia en Sonora: APARATOSO accidente en carreta deja 3 muertos y dos heridos; todos hombres

Agua Prieta, Sonora.- La tarde de este viernes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emegrencia, desplegaron un amplio operativo en el tramo carretero Agua Prieta–Cananea luego de que se notificara un aparatoso accidente: un vehículo particular se volcó. Este siniestro, por desgracia, dejó un saldo de tres víctimas mortales y dos heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades sonorenses, los hechos ocurrieron ayer, viernes 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, a la altura del kilómetro 32 de dicha vía. En ese punto, los tripulantes de un vehículo tipo sedán, todos del sexo masculino, viajaban presuntamente a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que saliera de la cinta asfáltica y terminara volcándose de manera violenta.

El accidente dejó varias víctimas en Sonora. Foto: Facebook

La fuerza del impacto fue tal que los cinco ocupantes salieron proyectados fuera del vehículo, quedando dispersos alrededor de la unidad severamente dañada. Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional División Caminos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Naco.

A su llegada, los socorristas confirmaron que tres de las víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que sus cuerpos quedaron cubiertos con una manta azul, tal como dicta el protocolo oficial en estas situaciones. En tanto, los dos sobrevivientes fueron estabilizados y trasladados de urgencia al Hospital General de Agua Prieta, donde fueron ingresados en condición crítica debido a las múltiples lesiones sufridas.

#Seguridad | Puerto Peñasco: Joven se salva de milagro tras choque de su vehículo con tren que terminó incendiándose uD83DuDE98uD83DuDCA5https://t.co/htx5VlnVxM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

La zona quedó acordonada para facilitar las labores de rescate y dar inicio a las investigaciones correspondientes. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha revelado la identidad de las víctimas, ni el estado de salud de los sobrevivientes. La escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias necesarias y el levantamiento de los cadáveres. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui