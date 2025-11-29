Tragedia en Sonora: Trabajador de 66 años queda SEPULTADO tras derrumbe de obra en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Minutos de verdadera tragedia se vivieron en Guaymas, al sur de Sonora, este sábado 28 de noviembre de 2025, a las 11:40 horas, cuando un trabajador identificado como Alfonso V., de 66 años, quedó sepultado al derrumbarse una zanja en donde se encontraba trabajando realizando labores de mantenimiento; se dice que la obra es de la Comisión Estatal de Agua (CEA). Aquí los detalles.

Los hechos sucedieron sobre el bulevar Benito Juárez, en la colonia San Vicente en Guaymas. Según los primeros reportes, el suelo cedió repentinamente mientras el hombre se encontraba dentro de la excavación, lo que provocó que gran cantidad de tierra cayera sobre él, atrapándolo y dejándolo sin posibilidad de salir por sus propios medios. Sus compañeros rápidamente solicitaron asistencia inmediata a los cuerpos de emergencia al percatarse del derrumbe.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas acudieron rápidamente al lugar y llevaron a cabo maniobras de rescate para poder liberar al trabajador. Las labores fueron complejas debido al riesgo de que la zanja continuara desmoronándose, por lo que se tuvo que asegurar el área antes de ingresar a sacar a Alfonso, quien permaneció varios minutos bajo la tierra.

Una vez rescatado, paramédicos lo atendieron en el sitio y confirmaron que presentaba fracturas en las costillas, además de múltiples golpes en brazos y piernas ocasionados por la presión del derrumbe. Tras estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada; de momento no se sabe cuál es su condición médica.

El incidente generó preocupación entre los habitantes del sector y dejó en evidencia las condiciones de riesgo en las que en ocasiones trabajan los obreros que realizan excavaciones. Autoridades no han informado hasta el momento si se iniciará una investigación para determinar si la obra contaba con las medidas de seguridad adecuadas al momento del accidente.

El hecho causó indignación en redes sociales, ya que muchos ciudadanos consideraron que es necesario mejorar las condiciones de los trabajadores de las obras y que tengan las adecuaciones necesarias para que estos hechos no se repitan. Cabe señalar que los derrumbes de este tipo han sido recurrentes durante este 2025 en Sonora, ya que en Ciudad Obregón ocurrió un hecho similar el pasado 11 de octubre donde murieron tres personas.

