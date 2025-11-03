Arrestan a cuatro presuntos criminales en Sonora; tenían en su poder armas de fuego y drogas

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes sobre un avance en la lucha contra la delincuencia organizada en el Estado de Sonora. Como resultado de dos operativos distintos efectuados en Hermosillo y Caborca, cuatro individuos enfrentan ahora procesos judiciales por delitos relacionados con la salud y la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el primer caso, gestionado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), se obtuvo la vinculación a proceso para Julio M., Ernesto C. y Jorge M. Los tres hombres son considerados presuntos responsables de delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio, y por portación de arma de fuego de uso exclusivo, con la agravante de que se trataba de dos o más armas.

Su detención fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional (GN) en Hermosillo, tras una persecución vehicular. Durante la inspección, las autoridades aseguraron dos armas cortas debidamente abastecidas, 17 cartuchos útiles, dos cargadores, un considerable lote de mil 415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína.

Con base en las pruebas reunidas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictaminó su vinculación a proceso, imponiéndoles prisión preventiva y fijando un plazo de 2 meses para la investigación complementaria.

Por otro lado, en el municipio de Caborca, la FGR consiguió que un juez de control dictara vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Edgar S. Su detención fue producto de una acción entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, quienes lo interceptaron en las inmediaciones de la colonia Santa Cecilia mientras se transportaba a bordo de una motocicleta.

Al acusado se le aseguró un arma corta con su respectivo cargador abastecido con seis cartuchos, un cargador adicional, 12 cartuchos útiles, un envoltorio con marihuana y siete envoltorios que contenían metanfetamina. A pesar de que la defensa del acusado recurrió a diversos recursos legales, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, decretando también prisión preventiva y un plazo de 2 meses para la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR