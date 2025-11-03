Atacan a balazos a automovilista al sur de Culiacán; se resguardó en tienda de conveniencia

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 3 de noviembre de 2025 se registró una agresión armada que dejó como saldo preliminar a un hombre lesionado, quien circulaba a bordo de un Nissan March, color gris plomo y con placas de Sinaloa, sobre la calzada Heroico Colegio Militar. Tras resultar herido por los proyectiles de arma de fuego, el afectado buscó refugio en una tienda de conveniencia de la colonia Providencia, ubicada al sur de la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos ocurrieron a las 14:45 horas, cuando el individuo se disponía a salir en reversa del mencionado negocio y fue en ese momento que se produjo el ataque a balazos. Preliminarmente se identificó al masculino lesionado como José 'N', de 34 años de edad. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Tras el ataque, el hombre se bajó del auto y se refugió herido al interior de la tienda pidiendo auxilio, derramando sangre por la banqueta, por lo que las autoridades arribaron al sitio y le brindaron primeros auxilios", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Elementos de la Policía Municipal de Culiacán, así como del Ejército Mexicano, acudieron al lugar y confirmaron el reporte. El sujeto recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo para recabar los indicios en el sitio.

En el lugar de los hechos se apreciaban casquillos percutidos de armas de fuego tirados sobre la vía pública, además del vehículo en el que se desplazaba la víctima presentaba impactos de bala en el cristal del copiloto y manchas hemáticas en varias zonas. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre.

Fuente: Tribuna del Yaqui