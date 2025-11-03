Bajo dispositivo de seguridad trasladan de urgencia a menor a hospital en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 3 de noviembre de 2025 se registró una intensa movilización policíaca al oriente de Ciudad Obregón, Sonora, por el reporte de un menor de edad que presentó un cuadro de convulsiones. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la familia del afectado lo trasladó al Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los reportes preliminares, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de Marina (Semar) brindaron apoyo a la familia del menor durante el traslado al mencionado nosocomio. Trascendió que la víctima presentaba un estado de crisis, motivo por el que los uniformados resguardaron su camino para que pudiera llegar lo antes posible al centro médico.

Hasta el momento se desconoce la identidad del menor, así como su estado de salud tras ser ingresado al hospital, pero en TRIBUNA te mantendremos informado de cualquier actualización en este caso. Las autoridades de los distintos niveles de gobiernos se mantuvieron resguardando el perímetro de la entrada de la sala de urgencias, mientras que personal médico se encargaba de estabilizar al pequeño y brindarle la debida atención.

El menor fue trasladado al hospital tras sufrir convulsiones.

Ataque armado en las Aves del Castillo

En otro hecho registrado también este lunes 3 de noviembre, una persona del sexo masculino resultó lesionado en un ataque armado registrado en un parque de la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón. Los hechos se registraron alrededor de las 11:50 horas, cuando sujetos armados llegaron a pie hasta el pie y sorprendieron al individuo, quien presuntamente recibió al menos cuatro impactos de bala en su cuerpo.

El herido fue identificado preliminarmente como Víctor Y. H., alías 'El Chana', de 30 años de edad. La agresión ocurrió sobre la calle Paseo Las Palmas, entre Codorniz y Cardenal, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Por su parte, paramédicos de Cruz Roja trasladaron al herido a una unidad hospitalaria.

#Seguridad | Violenta mañana en Ciudad Obregón: Balacean a 'El Chana' en las Aves del Castillo uD83DuDEA8https://t.co/bYAFMnjyN2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui