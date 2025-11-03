Balacera en Culiacán: Irrumpen en una tienda de abarrotes y ejecutan a balazos a propietario

Culiacán, Sinaloa.- La noche del domingo 2 de noviembre del 2025 se reportó un ataque armado en un domicilio de la colonia Progreso, muy cerca del sector Proyecto Alfa, al sur de Culiacán, que dejó como saldo a un hombre muerto. A través de las líneas de emergencias, familiares del fallecido dieron aviso a las autoridades competentes, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según información del portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron en una casa habilitada como tienda de abarrotes, cuando sujetos armados irrumpieron en la propiedad y abrieron fuego en contra del individuo hasta privarlo de la vida. De forma preliminar se identificó al hoy occiso como Francisco Gilberto 'N', de 35 años de edad, de quien se dijo era de oficio abarrotero y contaba con domicilio en el lugar donde fue asesinado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los familiares del fallecido lo encontraron en la propiedad y llamaron al 911 al percatarse que ya no tenía signos vitales. Elementos del Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se dirigieron a la ubicación y confirmaron el cuerpo de un hombre sin vida al interior de un abarrote", detalló el medio anteriormente citado.

Una vez confirmada la presencia del cuerpo, los uniformados procedieron a delimitar el área con cinta amarilla y se notificó a personal de la Dirección General de Investigación Pericial, quien se encargó de los trabajos de campo en la escena del crimen. Hasta este momento, se desconocen características o más datos sobre los agresores, aunque se efectuaron labores de búsqueda en el sector y en los alrededores de la colonia Progreso.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado legalmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui