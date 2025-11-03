Cae joven de 18 años que atropelló a madre e hija en Hermosillo; la mujer perdió una pierna

Hermosillo, Sonora.- Un sujeto identificado como José Roberto 'N', de 18 años de edad, fue capturado e imputado debido a que se le atribuye la presunta responsabilidad en los delitos de posesión de vehículo robado, lesiones agravadas y abandono de personas. Los cargos derivan de una investigación sobre un accidente de tránsito ocurrido el pasado mes de octubre en la colonia Villa Verde, de la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos tuvieron lugar el 20 de octubre de 2025, aproximadamente a las 19:30 horas. Según los datos integrados en la carpeta de investigación, el imputado conducía un sedán Hyundai Sonata, modelo 2006 de color negro. Dicha unidad contaba con un reporte de robo vigente desde el 18 de septiembre del presente año, lo que agrava aún más el caso.

El percance sucedió sobre el bulevar Santa Inés, entre las calles San Miguel y San Federico. En ese punto, el vehículo impactó a dos transeúntes, una mujer adulta y su hija de 3 años de edad, que cruzaban la vialidad. Asimismo, la unidad se subió a la banqueta y chocó contra un muro, causándole un boquete. Tras esto, el conductor bajó del auto y se retiró del lugar a pie, omitiendo prestar cualquier tipo de auxilio a las personas lesionadas.

Como consecuencia del atropellamiento, las víctimas requirieron atención médica. La mujer adulta presentó una fractura expuesta de fémur, una lesión de suma gravedad que lamentablemente derivó en la amputación de su extremidad izquierda, además de requerir un periodo de recuperación. Por su parte, la niña de 3 años sufrió diversas laceraciones corporales, clasificadas como lesiones que no ponen en peligro su vida.

A raíz de estos sucesos, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) desplegó un operativo de investigación que culminó el pasado 30 de octubre con la ejecución de una orden de aprehensión en contra de José Roberto 'N', quien fue localizado en la misma colonia Villa Verde. Una vez detenido, fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial.

En esta diligencia, la autoridad judicial calificó de legal la detención y la Fiscalía de Sonora formuló la imputación por los delitos mencionados. Mientras que el juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá detenido durante el proceso. La audiencia de vinculación a proceso fue programada para una fecha posterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui