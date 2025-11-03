Descubren refinadora clandestina en Veracruz; aseguran hidrocarburo y a ocho personas

Perote, Veracruz.- En un operativo realizado por autoridades federales, el personal logró desmantelar una sofisticada red dedicada al robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos en el municipio de Perote, Veracruz. La acción, encabezada por personal de la Secretaría de Marina (Semar), culminó con la detención de ocho individuos y el aseguramiento de más de 250 mil litros de combustible almacenado ilícitamente.

La acción tuvo lugar en un inmueble ubicado en la colonia Libertad, donde operaba la empresa Reciclados del Altiplano S. A. de C. V. Dicha compañía funcionaba bajo la fachada de una planta de manejo de residuos peligrosos, pero las investigaciones revelaron que su verdadera actividad era servir como centro de acopio, refinación clandestina y distribución de combustible robado en zonas cercanas.

Según los informes, el hidrocarburo era presuntamente sustraído de un ducto en el municipio de José Azueta y transportado hasta estas instalaciones para su procesamiento final. Este evento no es un hecho aislado, sino que ocurre en medio de una serie de acciones federales contra el mercado ilícito de combustibles en la región. Apenas hace unos meses se realizó el desmantelamiento de una mini refinería clandestina.

Esto sucedió en el cercano municipio de Las Vigas de Ramírez, a tan solo 22 kilómetros de distancia. En aquel operativo, se recuperaron 500 mil litros de crudo y se descubrió que el lugar se especializaba en la producción de diésel artesanal, nafta ligera, solventes y otros derivados para el mercado negro. La elección de esta zona no parece ser casual, pues la colonia Libertad está próxima a los límites estatales con Puebla.

Por desconfianza hacia las instituciones policiacas de Veracruz, autoridades federales realizaron un operativo contra el huachicol en Perote, sin avisarles.



El comunicado oficial conjunto señala que fue una "acción encabezada por elementos de la...

Está área ha sido identificada previamente como un punto neurálgico para otras actividades delictivas, como el robo a transporte de carga, lo que sugiere que las redes criminales aprovechan su ubicación estratégica para establecer sus centros de operaciones. Además del combustible y las detenciones, las autoridades federales aseguraron 12 autotanques tipo pipa, diversos dispositivos electrónicos, documentación relevante para la investigación y el inmueble en su totalidad.

El impacto económico de este decomiso para la estructura criminal se estima en más de 247 millones de pesos, un considerable revés financiero para sus operaciones. Las autoridades destacaron que la planificación y ejecución del operativo fueron de competencia estrictamente federal, sin la participación de corporaciones estatales. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de esta red delictiva y sus posibles conexiones con otros grupos que operan en el sur de Veracruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui