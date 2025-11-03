Detienen a Nancy por lastimar a policías para evitar el arresto de su hijo en Nogales, Sonora

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, concretaron la detención de una mujer identificada como Nancy 'N', de 37 años de edad, por agredir físicamente a un oficial en su intento por evitar el arresto de su hijo de 17 años. Al igual que la fémina, el menor también fue asegurado y posteriormente ambos fueron presentados ante la autoridad correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 19:10 horas del domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los agentes recibieron un reporte sobre una riña en plena vía pública, por lo que se trasladaron a la calle Tobosos de la colonia Luis Donaldo Colosio. A su llegada, los uniformados detectaron la presencia de un masculino de aspecto joven alterando el orden público.

Al momento de abordarlo, los policías municipales se percataron de que el infractor presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, por lo que cuestionaron al joven, pero este comenzó a presentar un comportamiento agresivo contra las fuerzas del orden. Según el reporte policial, el detenido realizó agresiones verbales y amenazas sobre agredir en caso de que intentaran colocarle las esposas.

Frente a una falta administrativa, los oficiales le informaron al sujeto que sería presentado ante el juez cívico. Sin embargo, al intentar aprehenderlo, una persona del sexo femenino apareció y atacó a los agentes por la espalda, lo que provocó que también fuera arrestada. Uno de los uniformados resultó con lesiones en dedo meñique con limitación de movimientos. La madre y su hijo fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Atención Temprana.

En otro caso similar atendido por Seguridad Pública Municipal, Juan M. 'N', de 43 años de edad, fue detenido por molestar a transeúntes sobre el bulevar del Márquez y calle del Duque, en el municipio fronterizo. Tras ser detenido por esta falta administrativa, las autoridades corroboran que el individuo contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar emitida por la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).

