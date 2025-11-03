Ejecutan a 'El Chino' en la colonia Insurgentes de Hermosillo; sicarios huyeron en motocicleta

Hermosillo, Sonora.- La madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, un hombre identificado como Ángel Eduardo 'N', de 31 años de edad y conocido con el apodo de 'El Chino', fue localizado sin vida sobre la calle 2, entre Pueblo de Álamos y Opodepe, en la colonia Insurgentes, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto fue atacado a balazos.

Aparentemente, los vecinos de la zona fueron quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911, tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Además, se informó que después del ataque se observó a una motocicleta huyendo a toda velocidad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos relacionados con el crimen.

Cuando los elementos policiacos arribaron al lugar, encontraron en plena vía pública el cuerpo de Ángel, quien presentaba una herida de bala en el tórax posterior y otra en el costado derecho. De igual manera, al inspeccionar toda ell área, localizaron en algún punto siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Ocurrió en la colonia Insurgentes

De lo poco que se sabe, se menciona que al momento de su muerte, el hombre acababa de salir de su vivienda y, poco después, comenzaron los disparos. El cuerpo de El Chino fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia correspondiente, mientras que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron un operativo en la zona para dar con los responsables, aunque sin éxito.

En otro hecho, medios locales reportaron que el 1 de noviembre, alrededor de las 10:30 horas, fue hallado sin vida un sujeto identificado como José 'N', de 54 años, en la colonia Mediterráneo, en Bahía de Kino, tras haber sido atacado con un arma punzocortante. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició una carpeta de investigación por homicidio calificado, aunque hasta ahora no ha emitido ningún informe oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui