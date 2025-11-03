'El Chapo Isidro': El origen del Cártel de Guasave y su cercana relación con 'El Mayito Flaco'

Guasave, Sinaloa.- A principios de los 2000, mientras cabecillas criminales como Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada peleaban la plaza de Nuevo Laredo contra el Cártel del Golfo, un nuevo personaje surgía en el estado de Sinaloa que posteriormente se convirtió en un objetivo prioritario para Estados Unidos. Y se trata de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', identificado como el líder del Cártel de Guasave.

En enero de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones en contra de 'El Chapo Isidro' y algunos de sus familiares por su operación de trasiego de metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína a territorio estadounidense. Según el informe de la agencia, el cártel de Meza Flores comenzó a operar desde el año 2000 y centró sus operaciones criminales en el municipio de Guasave, Sinaloa.

En ese momento, el capo era identificado como uno de los colaboradores más cercanos de Alfredo Beltrán Leyva, alias 'El Mochomo'. La captura de 'El Mochomo', ocurrida en 2008, provocó una ruptura entre sus hermanos y el Cártel de Sinaloa. Cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó a Fausto Isidro en su lista negra, él ya se había colocado como uno de los rivales de Guzmán Loera.

Rivalidad con 'El Chapo' Guzmán

Meza Flores permaneció leal a los Beltrán Leyva, lo que en automático lo colocó en una posición de adversario de Joaquín Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa. Después de la caída de Arturo Beltrán Leyva y Héctor Beltrán Leyva en 2009 y 2014, respectivamente, 'El Chapo Isidro' asumió un rol de liderazgo al interior del Cártel de los Beltrán Leyva, principalmente liderando una facción conocida como Los Mazatlecos.

La célula delictiva de Los Mazatlecos se convirtió en una de las principales facciones enemigas del Cártel de Sinaloa. Con Meza Flores como cabecilla, el grupo criminal consiguió expandir su influencia en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Baja California Sur, ganándole terreno a la gente de 'El Chapo'. Desde ahí se desató una guerra encarnizada entre las fuerzas de 'El Chapo Isidro' y Guzmán Loera.

Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'.

Su relación con 'El Mayito Flaco'

Desde el pasado 9 de septiembre de 2024, fecha en la que se originó la disputa territorial entre Los Chapitos y La Mayiza por el control del Cártel de Sinaloa, se comenzó a especular sobre el rol de los otros capos importantes en esta guerra. Meses después del inicio de este conflicto, el periodista Ioan Grillo reveló que Fausto Isidro Meza Flores, al igual que otros líderes criminales, se reunieron con Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', en Badiraguato para coordinar una ofensiva contra Los Chapitos.

A pesar de que se reportó que Meza Flores se mantenía al margen de las rencillas entre hijos de Guzmán Loera y 'El Mayito Flaco', fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron a MILENIO que, en efecto, existe una alianza entre La Mayiza y el Cártel de Guasave. Este lunes 3 de noviembre comenzó a circular el rumor sobre la presunta detención de Fausto Isidro Meza Flores tras los enfrentamientos registrados en la sindicatura de La Brecha, Guasave.

#Seguridad | (VIDEOS) Enfrentamiento deja 13 abatidos, 4 detenidos y 9 personas rescatadas en Guasave uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/BZGKbaxsPq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui