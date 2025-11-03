¿Escoltas de Carlos Manzo estarían relacionados con el homicidio del alcalde? Harfuch responde

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 3 de noviembre de 2025, encabezada por la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que no existe ningún indicio que relacione al equipo de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el atentado en el que perdió la vida el pasado fin de semana.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, el titular de Seguridad Federal explicó que los elementos de seguridad cercanos al edil reaccionaron de inmediato ante el ataque y que uno de ellos neutralizó al agresor en el lugar de los hechos. Subrayó que las investigaciones se realizan de manera coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con el objetivo de esclarecer completamente el caso.

uD83DuDEA8El secretario de seguridad, @OHarfuch, informó reforzarán los operativos, sobre todo de inteligencia, que ya se venían implementando en #Michoacán desde hace meses. Sobre los destrozos en Palacio de Gobierno, mencionó que es la Policía Estatal la que se encarga de ese asunto uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/uDjnYiFGI6 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 3, 2025

Al momento no hay ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal, que cuidaba al alcalde, tenga un vínculo con la delincuencia organizada", comentó el secretario.

García Harfuch informó además que las autoridades ya cuentan con imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en establecimientos cercanos, las cuales muestran al presunto responsable momentos antes del ataque. En los videos también se observa a otras personas que están siendo analizadas por los investigadores como posibles involucrados.

En su participación, el titular de la SSOC reconoció que el estado de Michoacán enfrenta una situación compleja, derivada de la presencia de grupos delictivos y de los constantes enfrentamientos registrados en distintas regiones. Detalló que desde hace varios meses se mantienen operativos conjuntos entre fuerzas federales y estatales, con la participación del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y las policías locales.

El funcionario recordó que en el contexto de dichas operaciones, militares y agentes de seguridad han perdido la vida o han sido víctimas de secuestro por parte de grupos criminales, aunque en varios casos las fuerzas federales lograron su rescate. Señaló que, pese a los riesgos, las tareas de patrullaje, investigación e inteligencia continuarán en la región.

Fiscalía de Michoacán, a cargo de las investigaciones del homicidio y disturbios

Por otra parte, García Harfuch reiteró que la FGE de Michoacán se mantiene al frente de las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, mientras que la SSPC brindará todo el apoyo técnico y operativo necesario para esclarecer el caso y detener a los responsables.

En relación con otros incidentes registrados en la entidad, el secretario precisó que la Policía Estatal es la encargada de atender los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno de Michoacán, tras los disturbios ocurridos este domingo 2 de noviembre, y reafirmó que el Gobierno Federal mantendrá presencia permanente para reforzar la paz y la seguridad en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'