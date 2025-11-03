Explosión en Waldo's Hermosillo: Cita a declarar a funcionarios; habría responsabilidad penal

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 3 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) actualizó la información del caso de la explosión en Waldo's en el centro de la ciudad de Hermosillo, suceso por el cual murieron 23 personas. Las autoridades han informado que han sido llamados a declarar funcionarios estatales, municipales y federales para deslindar las responsabilidades, ya que, de acuerdo con lo dicho, este establecimiento operaba sin autorización de Protección Civil desde el 2021.

Esta información fue dada a conocer por el titular de la FJGES, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien informó que están buscando que se aclaren, más allá de la documentación, las circunstancias, características y condiciones por las cuales el establecimiento estaba trabajando, tras no contar con los permisos suficientes. "Prácticamente desde la madrugada de los hechos, la cual ya se recibió desde las horas recientes, ya estamos haciendo una ruta crítica que nos permite establecer una prelación y con una lógica jurídica la situación de las personas que les resulte la obligación de comparecer", afirmó.

Ante la pregunta expresa sobre si podría tratarse de un caso de corrupción que permitiera que la empresa continuara operando, pese a no contar con los permisos, Salas Chávez dijo que primero es necesario determinar las irregularidades; es decir, si el establecimiento no cuenta con la documentación respectiva, estaría funcionando indebidamente. También señaló que se están revisando permisos, condiciones de seguridad, protocolos de emergencia y la actuación de funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento de las normas. Mencionaron que habrá responsabilidades penales a particulares y servidores públicos en caso de violaciones al reglamento de Protección Civil. "Habría responsabilidades de tipo civil, penal y administrativa, tanto para particulares como para servidores públicos". Frente a los medios de comunicación, las autoridades reiteraron que no habrá impunidad y que se hará justicia para las víctimas, además del acompañamiento.

Joven será trasladada a Arizona

José Luis Alomía Zegarra, titular de la Secretaría de Salud en Sonora, informó que se mantienen tres personas hospitalizadas tras el incendio. Se trata de un hombre adulto de 81 años, una mujer de 20 años, la cual, debido a la gravedad de las lesiones, será llevada a Arizona, Estados Unidos, para recibir atención médica especializada, y una adolescente de 16 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui