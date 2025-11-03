Fuerte ACCIDENTE deja dos jóvenes heridos cerca del Panteón del Carmen en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en el norte de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un accidente vial en el camino de terracería que conecta el Panteón del Carmen con el sector de Granjas Micas.

En el lugar, dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados tras ser impactados por un vehículo que presuntamente les cortó la circulación. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 2 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, cuando los motociclistas transitaban por la zona mencionada y, al intentar incorporarse a otra vía, un automóvil se atravesó en su trayectoria.

Las víctimas fueron atendidas por las autoridades. Foto: Facebook

El choque fue inevitable y ambos tripulantes de la motocicleta salieron proyectados, quedando tendidos sobre la terracería con diversas heridas visibles. Testigos que se encontraban cerca del sitio alertaron de inmediato a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Minutos después, elementos del Grupo de Radio Ayuda Orión fueron los primeros en llegar al punto, brindando los primeros auxilios mientras arribaban las unidades médicas.

Posteriormente, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana trasladó a los jóvenes a un hospital de Ciudad Obregón para recibir atención médica especializada. Aunque se confirmó que ambos se encontraban fuera de peligro, las lesiones sufridas a consecuencia del impacto requirieron valoración médica. En tanto, agentes de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el retiro de los vehículos involucrados.

#Seguridad | Sicarios atacan a balazos a un automovilista al norte de Culiacán; perdió la vida en el hospital uD83DuDD2BuD83DuDE98https://t.co/dLvKV1jVrb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Las autoridades recabaron testimonios y evidencias con el fin de determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición, no se habían dado a conocer los nombres de los involucrados ni mayores detalles sobre el vehículo responsable. Se espera que en las próximas horas la autoridad municipal o la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) proporcionen más información sobre el estado de salud de los heridos y los avances de la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui