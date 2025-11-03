Hallan cuerpo de un hombre en un canal de riego al sur de Culiacán; lo ejecutaron a balazos

Culiacán, Sinaloa.- En hechos registrados durante la mañana de este lunes 3 de octubre del 2025, el cuerpo de una persona del sexo masculino fue encontrado en avanzado estado de descomposición, con huellas de violencia y flotando en las aguas de un canal de riego que se ubica entre los municipios de Culiacán y Navolato. El hallazgo se registró en las inmediaciones de la carretera La 20, entre los campos agrícolas de Canán y Acapulco, en la sindicatura de Costa Rica.

Según datos recabados por el portal de noticias Noroeste, el hoy occiso vestía una playera negra, un pantalón de mezclilla color oscuro deslavado y tenía el rostro cubierto al momento de ser localizado en las cercanías del campo El Porvenir y Santa Marta, pertenecientes a las sindicaturas de Costa Rica y Villa Benito Juárez, Navolato, respectivamente. Aproximadamente a las 10:30 horas, las autoridades fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo flotando en un canal de riego.

La víctima, de complexión regular, vestía un pantalón de mezclilla color café y tenía la cabeza cubierta con una playera de color negro. El cuerpo fue encontrado boca arriba, con las manos atadas a la espalda y presentaba diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego, confirmando que la persona fue privada de la vida.", explicó el medio anteriormente citado.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se movilizaron al sitio para cumplimentar con las averiguaciones previas. Una vez que se confirmó la presencia del cadáver, los uniformados notificaron a personal de la Dirección General de Investigación Pericial, quien se encargó de los trabajos de campo en el sitio, aunque no se encontraron casquillos percutidos.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación. Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y será identificado oficialmente. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe detallado sobre este macabro hallazgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui