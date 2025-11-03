Identifican al asesino de Carlos Manzo: Sería 'El Cuate', familiar de 'El Prángana', ligado al CJNG

Michoacán.- Fuentes federales están reportando que fue identificado al asesinado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según lo informado, sería Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias 'El Cuate', originario de Apatzingán y familiar de 'El Prángana', ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se dice que 'El Cuate' estaba vinculado con la operación del cártel de los hermanos Álvarez Ayala, brazo armado del CJNG. Los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala son identificados por las autoridades como 'El R1' y 'El R2'.

Hay que recordar que el asesinato de Carlos Manzo tuvo lugar la noche del 1 de noviembre de 2025 durante un evento del Festival de las Velas. En el lugar, uno de los agresores fue abatido, pero la investigación destacaba la existencia de un autor intelectual aún pendiente de identificación. De acuerdo con la información, la Fiscalía General confirmó que el presunto asesino habría sido identificado a través de cámaras de videovigilancia donde ocurrió el hecho. Por su parte, las autoridades continúan con las labores para dar con su paradero.

Fuentes federales de seguridad informaron que el responsable del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez es Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, originario de Apatzingán y familiar de “El Prángana”, ligado al… pic.twitter.com/ixvrxC4kz9 — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2025

Las investigaciones indican que el agresor se hospedó en un hotel de la zona centro de la ciudad alrededor de las 16:00 horas, cerca de la Plaza Morelos, donde ocurrió el crimen. También habría realizado compras en establecimientos comerciales y a las 20:10 horas accedió a la zona de la plaza principal, donde intentó acercarse al alcalde, pero no lo consiguió. Tras esto se dirige a donde hay menos personas, se subió a un jardín y logró avanzar hacia el alcalde y accionar el arma, en por lo menos siete ocasiones; Carlos Mazo corrió y segundos después fue abatido. Cabe señalar que las investigaciones continúan y el Gobierno Federal prometió que el crimen no quedaría impune. .

¿Quién era Carlos Mazo, alcalde de Uruapan?

Mazo se postuló como candidato independiente a la presidenta municipal en las elecciones de 2024 y fue el ganador. Anteriormente, había sido diputado de Morena de 2021 a 2024 y de 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán. En múltiples ocasiones había denunciado públicamente la situación de violencia que se vivía en la región.

“¡Si Manzo viviera aquí estuviera!”, “¡Viva Uruapan!”: Continúan manifestaciones contra el gobierno de Michoacán



Un grupo de manifestantes formaron el nombre con flores de cempasúchil del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo a los pies del Palacio de Gobierno de Morelia, donde… pic.twitter.com/ZAROEbO7DQ — Político MX (@politicomx) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui