Ladrones hacen boquete y entran a iglesia de Nogales; se llevaron todo el equipo de sonido

Nogales, Sonora.- La comunidad religiosa en Nogales, Sonora, se vio afectada por un acto delictivo ocurrido durante este fin de semana. Miembros de una iglesia bautista ubicada en el fraccionamiento La Mesa descubrieron en horas de la mañana de ayer domingo 2 de noviembre que sus instalaciones habían sido vulneradas para sustraer objetos de valor, sobre todo equipo de sonido indispensable para la celebración de sus cultos.

Según el informe emitido por las autoridades municipales, el suceso fue reportado alrededor de las 9:19 horas del domingo. Por lo cual agentes de la Policía Municipal acudieron al templo, situado sobre el bulevar Bicentenario, tras recibir una alerta del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) sobre un posible allanamiento de inmueble. Al llegar, los oficiales se entrevistaron con un miembro de la congregación.

Eladio, de 40 años de edad, relató que el pastor de la iglesia había encontrado la escena del crimen minutos antes al prepararse para las actividades dominicales. El método de acceso utilizado por los responsables fue la creación de un boquete de aproximadamente 60 por 60 centímetros en una de las paredes posteriores del edificio, permitiéndoles entrar sin forzar los accesos principales y sin ser vistos por transeúntes.

Una vez dentro, los perpetradores se apoderaron de varios componentes del sistema de audio, incluyendo una consola de sonido marca JBL, una mezcladora, dos bocinas y diverso cableado. Más allá de su valor económico, este equipamiento es una herramienta para el desarrollo de las actividades litúrgicas y de alabanza de la congregación, por lo que su robo representa un obstáculo para sus reuniones semanales.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del hurto. Los elementos policiales documentaron los hechos y orientaron al representante de la iglesia sobre los procedimientos legales a seguir para formalizar la denuncia. La autoridad competente abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Como medida preventiva, se solicitó un incremento en los rondines de vigilancia en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui