Lista ACTUALIZADA: NOMBRES de 21 víctima que dejó siniestro Waldo’s Hermosillo; entregan cuerpos

Hermosillo, Sonora.- Noviembre 2025 inició oscuro en Sonora. El pasado sábado 1, previo a las celebraciones del Día de Muertos en Hermosillo, se reportó la explosión e incendio de una tienda Waldo's ubicada en el sector Centro. Este siniestro, ocurrido en la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, dejó un saldo de 23 personas muertas y seis hospitalizadas, según confirmaron autoridades estatales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), hasta el momento se han identificado a 21 de las 23 víctimas mortales. La dependencia señaló que las necropsias concluyeron y los cuerpos fueron entregados a sus familiares, y que se mantiene la investigación abierta para determinar las causas exactas del siniestro. No obstante, la línea principal apunta a un accidente derivado de una falla eléctrica en un transformador dentro del local.

Identifican a 21 de los 23 muertos que dejó el siniestro en Waldo's de Hermosillo. Foto: Facebook

Lista actualizada de víctimas mortales tras explosión en Waldo's de Hermosillo

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades compartieron la lista de víctimas mortales, a fin de que se reconozcan a seres queridos. Entre los fallecidos hay trabajadores, familias completas y varios niños. Aquí los nombres

Carmen Cecilia Aguilar Tirado, trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora Karla Cota Aguilar, residente del poblado Miguel Alemán, Menor de 9 años, hijo de Karla Cota. Menor de 6 años, hijo de Karla Cota. Zelma Adilene Quintero Rojas, enfermera originaria de Empalme Alejandro Fernández Quintero (hijo de Zelma Quintero) Danna Quintero (hija de Zelma Quintero) Guadalupe Córdova, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo Jesús Murrieta, pareja de Guadalupe Córdova, eran originarios de Baviácora Jhoana Guadalupe Hernández Sánchez, cajera de la tienda Waldo’s Guadalupe Castro, embarazada Mujer adulta, madre de Guadalupe Castro Alejandro Fernández, hermano de Guadalupe Castro Marcos González, subgerente del establecimiento Julio César Salas María Guadalupe Pérez, pareja de Julio César Salas Joaquín Ortiz María Luz Tánori, esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana. Ana María Cortéz, empleada de la tienda. Edith Eloína Villa Hija de Edith Eloína Villa

El gobernador Alfonso Durazo Montaño lamentó el hecho y aseguró que el Gobierno de Sonora ofrecerá acompañamiento integral a los afectados. Por su parte, el fiscal Gustavo Rómulo Salas informó que los equipos de Bomberos ya liberaron la escena y que Protección Civil permitió el acceso al inmueble, donde trabajan peritos en campo y especialistas forenses. De acuerdo con Protección Civil, el riesgo estructural es bajo, por lo que las labores de análisis continúan.

El fiscal también confirmó que se realizaron 38 entrevistas con testigos y empleados, cuyos testimonios coinciden en que se escuchó una explosión dentro del local antes de que las llamas se extendieran. No obstante, aclaró que no existen indicios de que el incendio haya sido provocado. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui