Lo detienen por intentar explotar una casa en Nogales con su madre, esposa e hijas adentro

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, concretaron la detención de un hombre identificado como Jaime 'N', de 39 años de edad, por intentar provocar una explosión de gas en una vivienda ubicada en la colonia San Miguel. Mientras el detenido trataba de ejecutar dicha acción, su madre, pareja sentimental y sus hijas se encontraban al interior de la propiedad, por lo que se requirió de la presencia policial.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:49 horas del domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los agentes fueron alertados sobre un sujeto que amenazaba con explotar un domicilio en el mencionado sector. A su llegada, los oficiales detectaron a una mujer que se encontraba al exterior del inmueble, quien acusó a su hijo de haberla amenazado, junto a su nuera y nietas, con detonar la casa.

Al entrar a la residencia, los uniformados se percataron de un un fuerte aroma a gas y fue en ese momento que encontraron al individuo en cuestión, quien con una mano sostenía un tambo de gas de 10 kilogramos y con la otra un encendedor. Los policías municipales le ordenaron al sujeto a soltar ambos objetos, a lo que accedió de forma inmediata y fue sometido por las fuerzas del orden, para posteriormente ser aprehendido.

El detenido fue identificado como Jaime 'N', de 39 años de edad.

La madre del detenido señaló que su nieta le advirtió sobre el olor a gas y al asomarse constató que su hijo había abierto las llaves del gas de la estufa. En ese momento, Jaime 'N' amenazó con hacer explotar la vivienda, por lo que le pidió que cerrara las llaves y se retirara del sitio. El sospechoso hizo caso omiso a la advertencia de su progenitora y tomó el tanque de gas del boiler, trozando la manguera.

Con la finalidad de proteger a sus familiares, la mujer decidió sacar a su nuera y nietas para intentar calmar a su hijo; sin embargo, sus nietas también la sacaron de la propiedad para cuidarla. Ante lo sucedido se dio aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición y definir su situación legal en las próximas horas, con base en la investigación correspondiente.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del día de HOY uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/fZCxsCi7wE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui