Manifestaciones por asesinato de Carlos Manzo dejan ocho personas detenidas en Morelia

Morelia, Michoacán.- La tarde de este domingo 2 de noviembre de 2025, autoridades de Michoacán informaron sobre la detención de ocho personas relacionadas con los destrozos registrados en el Palacio de Gobierno del estado, ubicado en la ciudad Morelia, luego de las manifestaciones que desató el trágico homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE), los hechos ocurrieron cuando manifestantes ingresaron al recinto del Ejecutivo estatal y causaron daños en distintas áreas, incluyendo la puerta principal. La dependencia señaló que, tras la notificación, personal pericial se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y levantar evidencias de los daños ocasionados.

Las protestas causaron destrozos en Palacio de Gobierno en Michoacán. Foto: Facebook

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que los detenidos fueron identificados como:

Mario Emmanuel 'N'

Raúl 'N'

Juan Carlos 'N'

Pedro Rodrigo 'N'

Mauricio 'N'

Nidia Georgina 'N'

Kitzia Jahari 'N'

Alma 'N'

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que en el término de ley se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Los incidentes ocurrieron en el contexto de una marcha de aproximadamente 500 personas que recorrieron el centro de Morelia para exigir justicia y seguridad tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre. Durante la protesta, un grupo ingresó por la fuerza al Palacio de Gobierno, provocando daños en mobiliario, vidrios y paredes, además de pintar grafitis en algunas zonas del recinto.

En respuesta, elementos de seguridad estatal intervinieron para controlar la situación, utilizando gases lacrimógenos y deteniendo a varias personas involucradas en los destrozos. Posteriormente, la sede del Ejecutivo estatal fue resguardada por las autoridades para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad en el lugar.

Las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán) derivan en disturbios en la capital del estado, Morelia, en el oeste de México.

uD83DuDCF7@EFEnoticias en Morelia. pic.twitter.com/qBF0b6dguP — fonfernandez (@fonfernandez1) November 3, 2025

La Fiscalía de Michoacán abrió una carpeta de investigación para documentar los daños y proceder conforme a derecho, mientras continúan las indagatorias para determinar la participación exacta de cada detenido. Si bien el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está pendiente de estos hechos violentos en Michoacán, aclaró que el caso lo lleva la FGE de Michoacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui