Matan con más de 50 disparos a 'El Cando', operador del Cártel de Sinaloa en Baja California

Tecate, Baja California.- Alejandro Castañeda Hernández, conocido con el alias de 'El Cando' y señalado por las autoridades como un operador del Cártel de Sinaloa en Baja California, fue asesinado junto a una acompañante durante un ataque armado ocurrido en un establecimiento de Tecate. El hecho violento, caracterizado por el uso de armas de alto poder, resultó en más de 50 disparos contra las dos víctimas.

El suceso se registró durante la madrugada del pasado sábado 1 de noviembre en las inmediaciones de un bar que operaba de manera clandestina, conocido como 'Beer Zoo', situado en la colonia Rincón Tecate. Según los primeros reportes, Castañeda Hernández y su acompañante, una mujer identificada como Gloria Catalina Flores, bajaron de un vehículo Chevrolet Malibú blanco con matrícula de California.

En ese momento fueron interceptados por un grupo de al menos tres individuos armados con rifles calibre .223. La pareja intentó refugiarse en el interior del local, momento en el que los agresores abrieron fuego. Al arribar al lugar, sobre la calle Ezequiel Rodríguez, las autoridades policiales localizaron el cuerpo de 'El Cando' cerca de la entrada principal, mientras que el de la mujer se encontraba en la parte posterior del establecimiento.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso de ambos en la escena del crimen. Tras el ataque, los responsables intentaron sin éxito prender fuego los cuerpos utilizando una mina de gas antes de emprender la huida. En el perímetro se recolectaron más de 50 casquillos percutidos, evidencia de la intensidad del asalto. Testimonios recabados indican que los atacantes huyeron en un vehículo tipo Jeep.

Dicha unidad fue abandonada posteriormente en la zona del río para continuar su escape a pie. Asimismo, circula en plataformas digitales un archivo de audio, presuntamente captado por una cámara de seguridad cercana, que registraría el sonido de las detonaciones.

Alejandro Castañeda Hernández y Gloria Catalina Flores

¿Quién era El Cando'?

Identificado como Alejandro Castañeda Hernández, 'El Cando' tenía aproximadamente 40 años de edad y era considerado por las agencias de inteligencia como una figura de alta relevancia en la estructura del Cártel de Sinaloa. Su zona de operaciones se extendía desde el área urbana de Tecate hasta la carretera con dirección a Ensenada, abarcando localidades como Cerro Azul y Vallecitos.

Sus actividades delictivas, según las investigaciones, incluían el trasiego de narcóticos, tráfico de armas y la extracción ilegal de hidrocarburos. Fuentes de seguridad lo señalaban desde hace al menos 2 años como el principal operador y hombre de confianza de los hermanos Alfonso Arzate García, 'El Aquiles', y René Arzate García, 'La Rana', reconocidos como los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui