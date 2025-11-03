Motociclista repartidor de comida es embestido por camioneta en pleno centro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los accidentes estuvieron a la orden del día en Cajeme este fin de semana. La tarde de este domingo 2 de noviembre de 2025, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en el Centro de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un fuerte accidente entre una motocicleta de reparto y una camioneta particular.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 2 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Jalisco y Zaragoza, una de las zonas con mayor flujo vehicular de Ciudad Obregón. En ese punto, un el conductor de una motociclista, repartidor de la plataforma Didi Food, fue impactado violentamente por una camioneta de color negro, presuntamente Mazda de modelo reciente.

Presuntamente, el conductor habría intentado incorporarse a la vialidad sin la debida precaución. Tras el fuerte impacto, el repartidor salió proyectado varios metros sobre el pavimento, mientras su motocicleta quedó severamente dañada. Testigos relataron que el joven quedó tendido en el suelo con lesiones visibles en brazos y piernas, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

De inmediato se activó el Código Rojo en el sector centro de Ciudad Obregón. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y agentes de Tránsito Municipal, quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y prevenir otro incidente. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al herido; no obstante, luego lo trasladaron a un hospital local para recibir valoración médica especializada, esto por las heridas que presentaba.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han revelado la identidad del afectado, aunque se informó que se encuentra estable dentro de su condición. Mientras tanto, elementos periciales realizaron el levantamiento de evidencias y tomaron declaraciones a testigos para determinar las causas exactas del siniestro. De manera preliminar, se presume que la falta de visibilidad y la maniobra imprudente del conductor de la camioneta habrían sido factores determinantes en el accidente.

La unidad involucrada fue remolcada para su resguardo y se espera que, en las próximas horas, la Policía de Tránsito Municipal emita un informe oficial sobre el caso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha compartido más detalles del siniestro.

