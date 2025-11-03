Mujer de 20 años será trasladada a hospital de Arizona tras accidente en Waldo's Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una joven de 20 años de edad, quien resultó con lesiones de consideración tras el reciente accidente en un establecimiento Waldo's de Hermosillo, será trasladada a un hospital en Arizona, Estados Unidos, para recibir atención médica de alta especialidad. A pesar de la gravedad de sus heridas, su condición actual se reporta como estable, lo cual permite este importante paso en su proceso de recuperación.

La decisión, tomada en pleno consenso con su familia, representa una luz de esperanza para garantizar el mejor tratamiento posible. El Gobierno del Estado de Sonora ofreció su total respaldo para facilitar la logística del traslado a este centro médico, reconocido por su avanzada experiencia en el tratamiento de pacientes con quemaduras. Este movimiento busca brindarle a la joven acceso a tecnologías y terapias para su rehabilitación a largo plazo.

El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que, del total de personas que requirieron hospitalización, la gran mayoría ha evolucionado favorablemente. De los 15 individuos atendidos, 12 ya han sido dados de alta y se encuentran recuperándose en sus hogares. Junto a la joven de 20 años, solo dos personas permanecen bajo cuidado médico, una adolescente de 16 años, cuya recuperación es positiva y podría volver a casa en las próximas 48 horas, y un hombre de 81 años que continúa en estado grave.

Para asegurar que ninguna familia se sienta desamparada, se activó una red de apoyo integral. Lyzeth Salcedo Salinas, al frente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, confirmó que un equipo multidisciplinario está brindando acompañamiento constante, ofreciendo desde apoyo para la salud mental hasta asesoría jurídica. La colaboración trascendió a nivel federal, agilizando trámites esenciales.

uD83DuDD34 Tragedia en Waldo’s de Hermosillo, Sonora: Mueren 23 personas en incendio, entre ellos 6 niños



uD83DuDCF8: redes sociales / Cuartoscuro pic.twitter.com/h96L7ygbEv — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 2, 2025

Entre ellos se encuentran los pasaportes de emergencia, un paso indispensable para el traslado de la joven a Arizona, así como la canalización de recursos para que la atención médica no se detenga. Como parte de esta directriz, el Gobierno del Estado asumirá la totalidad de los gastos funerarios. Para facilitar estos trámites, la Coesprisson habilit+p un módulo de atención en la Unidad de Control Sanitario de Hermosillo, localizada en la calle Jesús García #130, en la colonia Centro.

