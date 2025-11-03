Mujer de 83 años pierde la vida tras ser brutalmente golpeada por su propia hija en Durango

Gómez Palacio, Durango.- Una mujer de 83 años de edad, identificada como Antonia Venegas Mancinas, perdió la vida tras recibir una brutal golpiza por parte de su propia hija en una zona rural de Gómez Palacio, Durango. Fuentes de seguridad detallaron que la agresión ocurrió el pasado domingo 26 de octubre del 2025, aproximadamente a las 20:00 horas. La responsable se mantiene prófuga de la justicia, pero las autoridades trabajan para localizarla.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos se registraron en un domicilio ubicado en el ejido El 7, perteneciente al mencionado municipio, cuando la octogenaria sostuvo una discusión con su hija, identificada como Rocío 'N', de 50 años. La situación escaló hasta la violencia física, cuando la agresora le propinó múltiples golpes a su progenitora hasta que Narciso 'N', de 53 años, también hijo de la fallecida, intervino para detener el ataque.

El domingo 2 de noviembre se confirmó la muerte de la adulta mayor en la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Personal de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, tomó conocimiento del caso y se encarga de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Previo a que se reportara su deceso, la mujer permaneció hospitalizada y bajo observación médica durante cinco días.

La noche del 26 de octubre, la señora Antonia Venegas Mancinas, de 83 años de edad, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Sinaloa, del ejido El 7, en Gómez Palacio, Durango, cuando comenzó a discutir con su hija Rocío, de 50, las palabas subieron de tono y esta... pic.twitter.com/dRVcJBZUIE — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) November 3, 2025

Sin embargo, el estado de salud de Antonia se deterioró de forma repentina una vez de vuelta en su residencia. Fue hasta el domingo cuando la fémina comenzó a sentirse gravemente indispuesta, por lo que fue llevada de urgencia a una clínica del IMSS. A pesar de los esfuerzos por parte de los especialistas, la víctima perdió la vida horas más tarde. La hija de la fallecida se dio a la fuga desde el día de la agresión, por lo que ya se trabaja en su localización.

El cuerpo de Antonia Venegas Mancinas fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Lerdo, Durango, en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas específicas de la muerte. Se espera que en las próximas horas se tengan avances en el caso y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

uD83DuDEA8 ¡Buscan a mujer que golpeó y mató a su madre en Gómez Palacio!

Antonia Venegas Mancinas, de 83 años, murió en la clínica 51 del #IMSS tras ser brutalmente golpeada por su hija Rocío “N”, de 50 años, durante una discusión en su casa del Ejido El 7.

La agresora huyó y es buscada… pic.twitter.com/3FZ1B5u80b — Ángulo Informativo (@AnguloInforma) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui