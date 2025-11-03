Por luto tras la explosión en Waldo's Hermosillo, cancelan el Festival del Globo en la capital sonorense

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 3 de noviembre de 2025, hace menos de una hora, el Ayuntamiento de Hermosillo confirmó la cancelación del Festival del Globo tras la tragedia que mantiene en luto a todo Sonora. Lo anterior, debido a que el pasado sábado 1 de noviembre perdieron la vida 23 personas y 12 más resultaron lesionadas en un devastador incendio ocurrido en una tienda Waldo's, ubicada en el sector Centro, sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez.

A través de un comunicado, se confirmó oficialmente la cancelación del evento anual que normalmente se celebra en varios sectores de México. El festival estaba programado para los días 7, 8 y 9 de noviembre. "Nos unimos al sentimiento de duelo que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la sensibilidad y la empatía hacia las y los hermosillenses en este momento difícil", escribió la dependencia.

De igual manera, reiteraron que, a través del DIF Hermosillo, continuarán brindando apoyo psicológico y emocional a las víctimas, y también ofrecerán asesoría a los familiares. Asimismo, en un fragmento del comunicado agradecen la comprensión de todas las personas que planeaban asistir al espectáculo. En caso de que surja más información, en TRIBUNA te mantendremos al tanto de todos los detalles.

Comunicado

"En solidaridad con las familias de las personas afectadas por los lamentables hechos ocurridos en el centro de la ciudad, se informa la cancelación del Festival del Globo de Hermosillo. Acompañamos a nuestra comunidad en este momento de dolor", inicia el texto, que actualmente ha generado numerosos comentarios de sonorenses exigiendo justicia para las víctimas de esta terrible tragedia.

Últimos avances sobre la explosión en la tienda Waldo’s

El fiscal Gustavo Rómulo Salas señaló que, hasta el momento, continúan trabajando en la escena peritos de campo y especialistas forenses. Las autoridades locales han realizado 38 entrevistas con testigos y empleados, las cuales indican que efectivamente todo inició por una explosión; sin embargo, hasta ahora no existe evidencia que sugiera que el incendio haya sido provocado.

Fuente: Tribuna del Yaqui