Renuncia masiva de policías municipales en Puebla tras asesinato de compañeros a manos de sicarios

Puebla, Puebla.- Durante la madrugada del pasado domingo 2 de noviembre de 2025, una patrulla de la Policía Municipal realizaba recorridos sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán cuando fue interceptada por sicarios a bordo de dos camionetas blancas que bloquearon su paso. De inmediato descendieron al menos siete sujetos armados, quienes comenzaron a disparar.

De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió sobre el bulevar Cuauhtémoc, a la altura de la avenida 16 de Septiembre. En la escena quedaron las víctimas fatales identificadas como Roberto Pérez Trinidad, Arturo Pérez Trinidad y la comandanta Yusami Monterrosas Apolinar. En caso de que surjan nuevos datos, se informará oportunamente a través de TRIBUNA.

Mensaje amenazante

En el lugar se encontró una manta con un mensaje que, según medios locales, responsabilizaba a las autoridades del ataque por el supuesto apoyo a once hombres, presuntos miembros de grupos criminales. Más tarde, arribaron agentes de la corporación junto con la Policía Estatal y autoridades federales, quienes realizaron un operativo en los alrededores sin lograr localizar a los delincuentes.

Renunciaron los agentes

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se registran sospechosos ni detenciones relacionadas con el crimen. Las investigaciones recién comienzan, por lo que se espera que haya actualizaciones próximamente. La sociedad se encuentra consternada por el aumento de la violencia en la entidad, ya que cada día se reportan más delitos que mantienen en alerta a los ciudadanos.

Renuncia masiva

Tras el brutal crimen que afectó a sus compañeros, todos los policías municipales de Huixcolotla renunciaron. En cuanto al secretario de Seguridad Pública de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que la dependencia asumirá la seguridad del municipio. Por su parte, el secretario de Gobierno de Puebla, Samuel Aguilar Pala, señaló que los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán solicitaron protección estatal ante supuestas amenazas.

Fuente: Tribuna de Yaqui