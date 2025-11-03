Reportan la captura de 'El Chapo Isidro' tras fuerte enfrentamiento en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Tras el fuerte enfrentamiento que se registró en Guasave, Sinaloa, donde 13 personas fueron abatidas y cuatro quedaron detenidas, se está reportando que uno de estos sería Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'. El hecho se registró porque un grupo armado atacó a personal de seguridad bajo un puente; producto del enfrentamiento murieron 13 agresores, hay cuatro detenidos, entre los que estaría 'El Chapo Isidro', y nueve personas fueron liberadas de un secuestro. Además, siete vehículos fueron asegurados; Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de las diligencias.

También se reporta que entre esos cuatro detenidos está el 'Serafín', quien es primo de 'El Chapo Isidro', aliado importante de 'Mayito Flaco' y operador del Cártel de Sinaloa. Cabe señalar que hasta el momento las autoridades no confirman el arresto.El 'Chapo Isidro' apareció en febrero de 2025, en el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ya que se le incluyó en la Lista de Diez Fugitivos Más Buscados. Se le señala como responsable de posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia los Estados Unidos.

¿Cómo fue el enfrentamiento de este lunes 3 de noviembre en Guasave, Sinaloa?

Se detalló que este tuvo lugar en la sindicatura de La Brecha, Guasave, donde intervinieron fuerzas estatales y federales, con el respaldo de un helicóptero artillado. Según lo que se indicó en un principio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron atacados por hombres armados que se encontraban refugiados en una casa de la comunidad. Tras dar respuesta al ataque, García Harfuch informó que se abatieron a 13 agresores.

¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores?

De acuerdo con información recopilada, Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', nació el 19 de junio de 1982. Comenzó su carrera criminal en la década de 1990, trabajando primero para el Cártel de Juárez bajo la tutela del entonces líder Amado Carrillo Fuentes. Tras la muerte de Carrillo Fuentes, se unió al Cártel de los Beltrán Leyva y, cuando Arturo Beltrán Leyva fue asesinado, este decidió fundar una organización criminal llamada Cártel de Guasave, también conocida como Los Mazatlecos. De momento se está a la espera de que su captura sea oficializada por las autoridades, pero hasta la publicación de esta nota, no es oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui