Rescatan a menor atrapado dentro de un vehículo en Hermosillo; la madre vivió momentos de terror

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este lunes 3 de noviembre de 2025, las autoridades de la capital sonorense se movilizaron rápidamente tras el reporte de un menor atrapado dentro de un vehículo sedán de color gris, el cual se encontraba cerrado con seguro y con las llaves en su interior. Lo más preocupante del caso es que, en esta época del año, todavía se registran altas temperaturas en Hermosillo.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 08:00 horas acudieron al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, quienes se encargaron de rescatar al niño. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se informa que, pese al susto, el estado de salud del menor es bueno, pues se presume que permaneció solo unos minutos dentro del automóvil. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización sobre este incidente.

El rescate

Cabe destacar que, para evitar que la situación se complicara, los bomberos decidieron romper una de las ventanas del automóvil, todo ello en presencia de la madre del menor. En la escena también participaron agentes de la Policía Municipal. Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido una declaración oficial sobre lo ocurrido. Se hace un llamado a los padres y tutores a permanecer siempre atentos a sus hijos.

El menor se encuentra bien

Luto en Sonora

Como se ha estado informando en TRIBUNA, el pasado sábado 1 de noviembre una tragedia cobró la vida de 23 personas y dejó a seis más hospitalizadas. El siniestro ocurrió en una tienda Waldo's, ubicada en el sector Centro, sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez. La sociedad sonorense continúa exigiendo justicia y que se esclarezca qué fue lo que provocó la explosión que mantiene en luto a todo el estado.

#Nacional | Revelan nuevos videos del momento exacto del asesinato de Carlos Manzo uD83CuDFA5??https://t.co/BAw7K1hIsh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

La última actualización disponible proviene de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la cual informó que hasta el momento se han identificado a 21 víctimas mortales. Además, la dependencia señaló que las necropsias concluyeron y los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. La principal hipótesis apunta a una falla eléctrica en un transformador dentro del establecimiento como posible causa del accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui