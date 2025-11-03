Se registra choque de sedán y camioneta al norte de Hermosillo; derribaron poste de la CFE

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 3 de noviembre se registró un accidente de tránsito en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, el cual provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia y dejó como saldo únicamente daños materiales. El percance tuvo lugar alrededor de las 14:40 horas en la concurrid cruce de la avenida Banámichi y la calle Monteverde, en las inmediaciones de la colonia Lomas de Madrid.

Según los reportes iniciales, el choque fue protagonizado por un sedán Ford Focus de color gris y una camioneta Honda CRV de modelo reciente en color blanco. Las primeras indagatorias sugieren que la causa del percance fue un aparente corte de circulación por parte de uno de los conductores, lo que originó el impacto entre ambas unidades. Al lugar acudieron de elementos del Departamento de Bomberos y agentes de la Policía Municipal.

Las autoridades procedieron a asegurar el área para prevenir otros incidentes y gestionar el flujo vehicular. A pesar de la fuerza del choque, se informó que los ocupantes de ambos vehículos lograron salir por su propio pie y no presentaban lesiones de gravedad aparentes. No obstante, como medida de precaución, se solicitó el apoyo de paramédico de la Cruz Roja, los cuales realizaron una valoración prehospitalaria a los afectados, confirmando que ninguno requería traslado a un hospital.

Como consecuencia secundaria del impacto, el conductor del Ford Focus perdió el control, proyectándose contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocasionando daños a la infraestructura. Finalmente, las autoridades municipales se hicieron cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades, mientras se coordinaba el remolque de los vehículos para restablecer la circulación en la zona.

Personal de emergencia y de seguridad se encargaron de la situación

Fuente: Tribuna del Yaqui