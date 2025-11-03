Sicario pasará 26 años de prisión en Ciudad Obregón; asesinó a tiros a un hombre en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Una sentencia de 26 años de prisión recibió un hombre llamado José Alejandro 'N'. Este individuo fue encontrado culpable del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de Dolores Antonio 'N'. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos en cuestión ocurrieron durante las primeras horas del 3 de junio de 2024, en la comisaría de Esperanza, Sonora.

Según la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, aproximadamente a las 5:00 horas de ese día, el hoy sentenciado interceptó a la víctima en la calle Paseo de los Crisantemos, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita. Actuando de manera sorpresiva, le disparó con un arma de fuego y le infligió una herida de proyectil, que le provocó un traumatismo torácico, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Las evidencias recabadas durante la investigación fueron suficientes para el rápido esclarecimiento del caso. Por lo anterior, la defensa de José Alejandro 'N' optó por solicitar un procedimiento abreviado. Dicha figura jurídica, contemplada en el sistema de justicia penal, permite agilizar la conclusión de un caso cuando el imputado acepta su responsabilidad en el crimen. El juez de la causa valoró los argumentos y la aceptación de culpabilidad.

Como resultado dictó la condena de 26 años de cárcel contra el acusado. El sentenciado ya se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón para cumplir su condena. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción reitera su compromiso de llevar a cabo investigaciones rigurosas y efectivas para llevar ante la justicia a quienes cometen delitos de alto impacto, garantizando la aplicación de la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui