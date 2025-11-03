Sonora: Por exceso de peso, camión que transportaba fierro viejo se vuelca en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este lunes 3 de noviembre de 2025, alrededor de las 12:00 horas, se registró un accidente en las calles Calle 3 y Solidaridad, en la colonia 4 de Marzo, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con medios locales, se trató de un camión utilizado para el transporte de materiales reciclados, el cual terminó volcándose tras superar el límite de peso permitido.

De hecho, las autoridades locales, entre ellas policías municipales y elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, acudieron tras recibir un reporte por derrame de combustible, el cual fue rápidamente controlado. Por fortuna, en la escena no se reportaron lesionados ni víctimas mortales. En cuanto al conductor, aunque se desconoce su identidad, se confirmó que salió ileso.

Ahora bien, respecto a la unidad, no se ha precisado el grado de los daños, aunque se informó que transportaba fierro viejo y que el incidente ocurrió después de que el chofer intentara girar hacia el negocio donde dejaría la mercancía. Sin embargo, la maniobra no resultó como esperaba, y el vehículo terminó volcado sobre su costado derecho. Es importante destacar que, durante algún tiempo, se restringió la circulación vehicular mientras los oficiales realizaban las labores correspondientes.

En Hermosillo sigue la violencia

En otro hecho, aproximadamente a las 14:40 horas, sobre el cruce de la Avenida Banámichi y la calle Monteverde, en la colonia Lomas de Madrid, se registró un choque entre un automóvil sedán Ford Focus, de color gris, y una camioneta Honda CR-V de modelo reciente, color blanco. Aunque elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo llegaron al sitio, no fue necesaria su intervención, ya que los involucrados lograron salir por su propio pie de los vehículos.

Daños

Entre los daños más notorios se encuentra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual fue golpeado por el sedán gris. En consecuencia, los vehículos fueron asegurados para realizar las indagatorias correspondientes, pues aún falta determinar la causa del accidente. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a conducir con extrema precaución y respetar las señales de tránsito en todo momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui