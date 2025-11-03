Tensión en Michoacán: Prenden fuego al palacio de Apatzingán por homicidio de Carlos Manzo

Apatzingán, Michoacán.- La situación de seguridad en Michoacán ha escalado tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En los últimos días, diversas manifestaciones han tenido lugar en el estado, culminando en actos de vandalismo en el Palacio Municipal de Apatzingán, donde un grupo de personas provocó un incendio parcial en las instalaciones. Estos hechos ocurrieron horas después de que otra protesta se desarrollara en el Palacio Municipal de Morelia, dejando en claro el creciente descontento social por la violencia en la región.

El detonante de estas movilizaciones fue el asesinato de Carlos Manzo, de 40 años de edad, ocurrido el pasado sábado durante un evento público del Día de Muertos en el centro de Uruapan. Según informes oficiales, Manzo fue atacado a tiros. La Secretaría de Seguridad Pública informó que, como resultado del operativo posterior, dos sospechosos fueron detenidos y un tercero fue abatido. Carlos Manzo se había distinguido en el panorama político local por ser uno de los pocos alcaldes independientes de México, habiendo asumido el cargo en septiembre del año anterior.

Desde el inicio de su gestión, fue un crítico vocal y persistente de la presencia del crimen organizado en su municipio y en el estado. Su preocupación por la seguridad era tal que frecuentemente se le veía portando un chaleco antibalas en sus apariciones públicas. En repetidas ocasiones, Manzo había solicitado formalmente la intervención del gobierno federal para reforzar la seguridad tanto para él como para los ciudadanos de Uruapan.

Dirigió sus peticiones directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar Harfuch, instándolos a implementar estrategias más enérgicas. Manzo argumentaba que la seguridad de Uruapan, un municipio clave en la producción y exportación de aguacate, era un factor de importancia estratégica de cara a las revisiones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En respuesta a su fallecimiento, la presidenta Sheinbaum se comprometió a que se hará justicia.

Mientras tanto, la reacción ciudadana continúa. Además de los incidentes en Apatzingán, estudiantes universitarios marcharon pacíficamente en Morelia y Uruapan para exigir el esclarecimiento del caso y demandar mejores condiciones de seguridad en todo Michoacán, un estado marcado por la actividad de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya influencia es notable en municipios como Apatzingán y la cercana Aguililla.

Fuente: Tribuna del Yaqui