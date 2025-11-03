Tiene Alzheimer y desapareció: Intensa búsqueda para hallar a don Raúl en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares y amigos de Raúl Zepeda Vélez, un adulto mayor de 72 años de edad, han solicitado el apoyo por parte de la ciudadanía para dar con su paradero. El septuagenario fue reportado como desaparecido en Ciudad Obregón, Sonora, aunque no se especificó en qué sector fue visto por última vez ni tampoco más detalles sobre su ausencia. Su familia vive momentos de angustia ante la incertidumbre de no saber dónde se encuentra y teme por su bienestar debido a su estado de salud.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, la cual ha sido replicada por medios locales, se informó que Raúl padece Alzheimer y que vestía una camisa azul y un pantalón del mismo color al momento de su desaparición. Los seres queridos del hombre de la tercera edad exhorta a la colaboración de la sociedad cajemense para que pueda regresar con bien a casa, ya que cada minuto cuenta para localizarlo sano y salvo.

El llamado se ha difundido rápidamente en plataformas digitales, en donde cientos de personas han compartido la publicación con la esperanza de ampliar su búsqueda. Toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para la pronta localización de Raúl Zepeda Vélez y, en caso de cualquier persona cuente con datos sobre su posible paradero, puede comunicarse al número telefónico 644 201 6550 o, bien, a las líneas de emergencias del 9-1-1.

Piden ayuda para localizar a Raúl Zepeda Vélez, desaparecido en Ciudad Obregón.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas han emitido una ficha informativa sobre el caso. Se espera que en las próximas horas se brinde más información oficial que ayude a esclarecer su paradero y coordinar acciones de búsqueda. En TRIBUNA te mantendremos al tanto en caso de que surja alguna actualización sobre la situación de Raúl.

En otro caso registrado por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora en Ciudad Obregón, autoridades compartieron la ficha de búsqueda de Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez, un hombre de 63 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado lunes 6 de octubre de 2025 en calles de la colonia Villa Fontana, ubicada al sur de localidad. Gustavo Adolfo es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene el cabello entrecano, corto y liso, ojos cafés y piel blanca.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a GUSTAVO ADOLFO PEREZ RODRÍGUEZ.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/owdr9krWzr — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui