Tragedia en Waldo's Hermosillo: Fiscalía estatal realiza 50 entrevistas a clientes y empleados

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) puso en marcha una investigación multidisciplinaria para esclarecer las causas y determinar las responsabilidades en torno al incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la sucursal de la tienda Waldo's, ubicada en el Centro de Hermosillo. El enfoque de las autoridades no se limita a la causa inmediata del siniestro, sino que se extiende a una revisión integral de los protocolos de seguridad, el cumplimiento normativo y las posibles omisiones tanto de la empresa como de las entidades gubernamentales encargadas de su supervisión.

La estrategia de la Fiscalía se desarrolla en tres frentes: la investigación de campo, el análisis pericial y una auditoría administrativa. En el ámbito de la investigación de campo, Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informó que se ha recabado el testimonio de más de cincuenta personas. Este grupo incluye a clientes que se encontraban en el lugar, empleados de distintas áreas y personal gerencial de la compañía, cuyas declaraciones están siendo cotejadas para construir una cronología precisa de los hechos y detectar posibles inconsistencias.

Simultáneamente, el equipo de Servicios Periciales, liderado por su directora, Patricia Orduña Pastrana, comenzó el análisis de la escena. Tras asegurar el inmueble, expertos en criminalística de campo, fotografía forense y especialistas en incendios y explosivos iniciaron la recolección de evidencia. Para garantizar la objetividad de las conclusiones, se han conformado equipos independientes de ingenieros eléctricos y expertos en energías renovables, quienes evaluarán el estado de las instalaciones de forma separada para evitar sesgos en sus dictámenes. Se espera la integración de más especialistas en los próximos días para obtener una perspectiva completa de la mecánica del incidente.

El tercer y crucial pilar de la investigación es el de gabinete. El Vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, detalló que se inició un proceso de fiscalización documental. Esto implica solicitar y analizar toda la información legal que amparaba la operación del establecimiento. Se han girado oficios a dependencias del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Hermosillo para verificar licencias de funcionamiento, permisos de uso de suelo y otros requisitos. De manera particular, se solicitó a las unidades de Protección Civil, tanto estatal como municipal, que entreguen todos los registros relacionados con la tienda, incluyendo programas internos de seguridad, dictámenes de riesgo, evaluaciones y, de existir, los resultados de inspecciones previas.

La investigación también abarca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obtener reportes sobre la infraestructura eléctrica de la sucursal, y a la propia empresa, a la que se le ha requerido información sobre sus protocolos de mantenimiento, organigramas funcionales y la cobertura de sus pólizas de seguro. Moreno Cruz señaló que los hallazgos de esta auditoría podrían derivar en responsabilidades de índole penal, civil o administrativa para particulares y servidores públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui