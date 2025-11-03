Tras asesinato de Carlos Manzo, Fiscalía de Michoacán reporta desaparición de un exalcalde

Hidalgo, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una cédula de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, quien fue visto por última vez desaparecido la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025 en la comunidad de Tierras Coloradas, perteneciente al municipio de Hidalgo. Se informó que el exedil vestía una camisa a cuadros azul, un chaleco gris y un sombrero beige al momento de su desaparición.

Según la ficha de búsqueda, Correa Gómez, de 41 años de edad mide 1.78 metros, tiene una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho, y otra en la ceja derecha. También tiene un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda 'No temas porque estoy contigo: Isaías 41:10' y otro en el pecho con la leyenda 'todo lo puedo en Cristo', entre otros. Familiares y amigos de Alejandro reportaron su desaparición ante las autoridades, quienes activaron el protocolo correspondiente.

De acuerdo con datos recabados por el medio 8 Columnas, el municipio de Hidalgo, Michoacán, es considerado una zona de conflicto por la presencia de grupos criminales como Los Correa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se investiga si alguna organización delictiva podría estar detrás de la ausencia del exalcalde de Zinapécuaro. Sin embargo, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.

Cabe mencionar que la desaparición de Alejandro Correa Gómez se reportó un días del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, quien fue ejecutado a balazos durante el Festival de las Velas, un evento dedicado al Día de Muertos que se llevó a cabo en la plaza principal del municipio que gobernaba. El homicidio de Manzo generó una profunda molestia entre los michoacanos, al grado de que manifestantes tomaron el Palacio de Gobierno Estatal.

Última publicación de Alejandro Correa Gómez

Previo a que se reportara su desaparición, Alejando Correa Gómez compartió una última publicación en redes sociales en el que se le observa junto a la tumba de madre, a quien le dedicó un emotivo mensaje.

Todos los días te extraño Mamá… La mayoría de días soy fuerte y estoy concentrado en crecer y que te sienta orgulloso de mi misión en el mundo… Pero en días como hoy, es donde la fuerza se pierde y se revive el sonido de tu sonrisa y la luz de tu mirada. Te envío un abrazo de agradecimiento por toda la luz que sembraste en la Tierra… ¡Yo estaré bien y mi vida será un homenaje a tu ser!", se puede leer en la publicación.

¿Quién es Alejandro Correa Gómez?

En el periodo de 2018 y 2021, Alejandro Correa Gómez se desempeñó como presidente municipal de Zinapécuaro tras ganar las elecciones como candidato de Morena. Correa Gómez es egresado en Administración y con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos,. Se destacó por promover proyectos de desarrollo comunitario y turístico en su región. Su trayectoria lo vinculó con sectores productivos locales, especialmente con transportistas y comerciantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui