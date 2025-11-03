(VIDEO) Día de Muertos marcado por tragedia en Mazatepec: Explosión de carro alegórico deja 10 heridos

Mazatepec, Morelos.- La tarde del pasado 2 de noviembre, durante una celebración del Día de Muertos en Mazatepec, Morelos, los asistentes vivieron un tremendo susto, ya que mientras se llevaba a cabo el recorrido de la caravana Almas que andan, luces que guían, de repente un carro alegórico estalló, causando pánico entre el público. De hecho, en redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en que ocurrió la tragedia.

De acuerdo con Protección Civil del estado, son diez las personas lesionadas, aunque por fortuna se encuentran fuera de peligro: "Mantuvimos comunicación con autoridades municipales y cuerpos de rescate para supervisar la atención y brindar apoyo adicional en caso de requerirse. La Secretaría de Salud confirmó que las 10 personas lesionadas fueron atendidas y se encuentran fuera de peligro".

Según información extraoficial, una de las víctimas es una menor de edad. Todos los implicados reciben atención médica en el Hospital General de Tetecala. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el estado de salud de los afectados, pero en nuestro medio de comunicación como siempre estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Ocurrió en Mazatepec, Morelos

¿Cómo inició el accidente?

Al inicio del desfile, todo transcurría con normalidad; la caravana partió desde la Explanada de la Loma, con el objetivo de llegar al zócalo municipal de Mazatepec. Sin embargo, mientras avanzaba, el público lanzaba fuegos artificiales, y uno de ellos impactó la parte trasera de la unidad decorada, lo que provocó un incendio que posteriormente derivó en una fuerte e impactante explosión.

Los vecinos de la zona se acercaron para brindar ayuda, pero cuando llegaron las diversas corporaciones municipales y estatales, lograron sofocar el fuego. Es necesario mencionar que, una vez controlada la situación, se suspendió el evento y la escena fue acordonada, para que los expertos levantaran indicios y determinaran si el accidente fue causado por un descuido humano o algún otro factor.

