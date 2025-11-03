(VIDEOS) Enfrentamiento deja 13 abatidos, 4 detenidos y 9 personas rescatadas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Al menos 13 presuntos delincuentes abatidos, cuatro detenidos y la liberación de nueve personas privadas de la libertad, sería el saldo preliminar de los enfrentamientos armados ocurridos este lunes 03 de noviembre del 2025 en la sindicatura de La Brecha, perteneciente al municipio de Guasave, según un reporte extraoficial difundido por medios locales. En redes sociales comenzaron a circular videos de las balaceras registradas en el mencionado sector.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Línea Directa, el intercambio de balas se suscitó poco después del mediodía, generando momentos de tensión e incertidumbre entre los vecinos de la localidad. Habitantes de la comunidad reportaron constantes detonaciones de arma de fuego y se observó un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) sobrevolando la zona, como parte del operativo desplegado en la región.

Tienen que evitar salir, acuérdense que las balas no se ven. No se pongan a grabar los hechos porque pueden salir lesionados. Es muy importante refugiarse hasta que pase la situación. El reporte que nos ha llegado por parte de C4, y lo corroborado por elementos que están ahí cerca de la sindicatura de La Brecha, es que al parecer hay un operativo federal donde está un helicóptero; se escuchan disparos en el interior de la sindicatura", advirtió al respecto Juan de Dios López Rubio, secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable.

Mientras el área permanece bajo resguardo de la Secretaría de Marina, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial con el número confirmado de víctimas ni detalles sobre este operativo federal. Según fuentes policiales, los enfrentamientos habrían dejado 13 civiles abatidos y ninguna baja en las fuerzas federales que participaron en este despliegue de seguridad. En la zona continúan los patrullajes aéreos y terrestres en busca de otros implicados.

El portal de noticias Los Noticieristas informó que los enfrentamientos armados se originaron tras un despliegue coordinado entre el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), que incluyó también la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Además de las bajas por parte de los supuestos criminales, las detenciones y la liberación de rehenes, las autoridades lograron asegurar siete vehículos, armas largas, cargadores y cartuchos con municiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui