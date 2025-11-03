Violenta mañana en Ciudad Obregón: Balacean a 'El Chana' en las Aves del Castillo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo ataque armado tuvo lugar este lunes 3 de noviembre en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón, esto alrededor de las 11:50 horas. Esta sería la séptima balacera en tres días del mes, en las cuales ya resultó lesionado un menor de 15 años en el asentamiento urbano de Los Ángeles.

En este nuevo hecho de hoy lunes, la víctima fue un masculino que quedó lesionado tras haber sido agredido a balazos. Según información extraoficial, el suceso tuvo lugar entre la calle Paseo Las Palmas, Codorniz y Cardenal de la colonia ya antes mencionada, esto cerca de un parque. Siendo poco después de las 11:40, se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a vecinos de la zona y rápidamente se observó que habían lesionado a un hombre.

El hombre fue identificado como 'El Chana', de aproximadamente 25 años, que habría recibido por lo menos dos disparos; sin embargo, no se tienen más datos. Tras el ataque se dio aviso al número de emergencia 911 y llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras evaluar al lesionado, lo trasladaron rápidamente a un hospital de la localidad. De momento, el pronóstico de salud es reservado.

Al sitio de la agresión también llegaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal para comenzar con lo procedente, delimitar el área del ataque y tomar nota de los hechos. Posteriormente, arribaron elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes procedieron a levantar la evidencia para comenzar con las investigaciones. De los presuntos agresores de 'El Chana' solo se sabe que huyeron a fuerza de carrera por la calle Paseo Las Palmas, pero hasta el momento no hay más información, por lo que se espera que pronto las autoridades den a conocer más detalles de lo sucedido.

Menor de 15 años baleado en Los Ángeles sobrevive; autoridades confirman identidad

Este sábado 1 de noviembre de 2025 se registró una balacera alrededor de las 03:00 horas sobre la calle Cuauhtémoc, entre Venice y San Marino, en la colonia Los Ángeles. Al principio se desconocía la identidad del afectado, ya que únicamente se sabía que un hombre a bordo de una motocicleta había resultado herido tras ser alcanzado por proyectiles de arma de fuego.

