Violento Día de Muertos en CDMX: Balacera afuera de panteón en Coyoacán deja 2 muertos

Ciudad de México.- La noche de este domingo 2 de noviembre, en plena celebración de Día de Muertos 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la alcaldía Coyoacán, luego de que se reportara una balacera afuera de un panteón. Este violento hecho dejó un saldo de dos víctimas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, domingo 2 de noviembre de 2025, alrededor de las 18:30 horas, tiempo local, en el panteón ubicado en la esquina de las calles Hidalgo y Santa Ana, en San Francisco Culhuacán. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), el ataque habría sido directo, ya que los presuntos responsables, a bordo de una motocicleta, se acercaron a un grupo de personas y les dispararon a quemarropa.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Las autoridades investigan estos hechos violentos. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la SSC-CDMX, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a tres personas baleadas. Confirmaron que dos, por desgracia, ya no contaban con signos vitales.

En tanto, una tercera víctima fue trasladada a un hospital con heridas graves. La SSC-CDMX informó que los hechos ya fueron turnados al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para que se realizaran los servicios periciales y la investigación correspondiente. Asimismo, se inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar seguimiento a la motocicleta involucrada e identificar a los probables responsables.

La zona de la balacera permaneció acordonada durante varias horas mientras personal de la FGJ realizaba las primeras diligencias. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el ataque; cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui