Volcadura en Elota, Sinaloa, cobra una vida; un herido fue rescatado entre los fierros del vehículo

Elota, Sinaloa.- Este pasado domingo 2 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:30 horas, una persona perdió la vida y otra resultó lesionada tras la volcadura de una camioneta Hyundai en la comunidad de Loma de Tecuyo, perteneciente al municipio de Elota, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, el accidente fue reportado por elementos del Ejército Mexicano que realizaban labores de vigilancia en la zona de Loma de Tecuyo y El Tepalcate.

Al arribar al lugar del percance, los militares observaron que en el interior del vehículo se encontraban dos hombres: uno de ellos ya sin signos vitales, mientras que el otro, aún con vida, permanecía prensado entre los fierros. Ante la situación, los efectivos solicitaron apoyo, por lo que poco después acudieron paramédicos de la Cruz Roja, personal de Protección Civil Elota y elementos de la Fiscalía General del Estado.

Como parte del protocolo, la zona fue acordonada por el Ejército hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo. Cabe destacar que la persona rescatada fue trasladada a un hospital de la región, donde ahora continúa recibiendo atención médica; su estado de salud se mantiene reservado.

Una de las víctimas perdió la vida

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas. No obstante, este medio permanecerá atento a cualquier información que surja en las próximas horas. Las investigaciones para determinar las causas del siniestro apenas comienzan, aunque se manejan como principales hipótesis el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo.

#CiudadObregón | Se han realizado más de 640 inspecciones en diferentes establecimientos, afirmó Francisco Mendoza, quien indicó que tiendas Waldos permanecerá cerrada uD83DuDEAB pic.twitter.com/x9J7PZtEPJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

En otro hecho, medios locales reportaron que el pasado miércoles, en la comunidad de Boscoso, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre un camino de terracería, con impactos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Luis Alfonso 'R', de 38 años de edad, quien había sido privado de la libertad la noche anterior mientras se encontraba afuera de un negocio local. Hasta el momento, no se reportan detenidos ni sospechosos relacionados con este crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui