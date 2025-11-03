Ya está de nuevo en casa: Localizan con vida a don Raúl, desaparecido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 3 de noviembre se confirmó la localización de don Raúl Zepeda Vélez, de 72 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en Ciudad Obregón. Tras horas de incertidumbre, sus familiares informaron que ya se encuentra de regreso en casa, en buen estado de salud, poniendo fin a una intensa movilización para dar con su paradero, debido a que vive con la condición de Alzheimer.

El señor Zepeda Vélez había sido visto por última vez en la colonia Centro, alrededor de las 9:00 horas. En ese momento vestía una camisa y un pantalón de color azul. Aparentemente salió de su domicilio ubicado en la calle Zacatecas entre Guerrero e Hidalgo y no no regresó. La noticia de su extravío generó una rápida respuesta en redes sociales, donde su fotografía y datos fueron compartidos por la ciudadanía, demostrando la solidaridad de la comunidad.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron que esta red de apoyo digital fue un factor importante para la pronta localización del adulto mayor. En un mensaje compartido en Internet, sus seres queridos expresaron su agradecimiento a todas las personas que se tomaron un momento para difundir la información y mantenerse alerta. "Muchas gracias a todos, gracias a Dios ya está a salvo en casa", compartieron.

Raúl Zepeda Vélez ya se encuentra de vuelta con su familia

Apenas ayer domingo, a través de sus redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez, un hombre de 63 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado lunes 6 de octubre en calles de la colonia Villa Fontana, ubicada al sur de Ciudad Obregón. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su desaparición.

Desde que se reportó su ausencia, la familia del individuo vive con profunda angustia, esperando noticias para que pueda regresar con bien a casa lo más pronto posible. De acuerdo con la información oficial, Gustavo Adolfo es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene el cabello entrecano, corto y liso, ojos cafés y piel blanca. El organismo de búsqueda no reportó las señas particulares del adulto mayor.

Fuente: Tribuna del Yaqui