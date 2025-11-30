Abaten a agresor tras ataque a personal de la Fiscalía de Michoacán; reportan un agente herido

Coahuayana, Michoacán.- Autoridades del Estado de Michoacán confirmaron la neutralización de un presunto agresor, identificado como Adalberto M., luego de que este protagonizara una serie de ataques armados contra elementos de seguridad y procuración de justicia en el municipio de Coahuayana, Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) comunicó que los hechos iniciaron por un reporte de violencia familiar y culminaron en un despliegue operativo interinstitucional.

Según el reporte oficial, la secuencia de eventos comenzó en la localidad de El Camalote. El personal de la Fiscalía Regional de Coalcomán se trasladó a un domicilio situado en la intersección de la calle Hidalgo y Mariano Escobedo para atender una denuncia relacionada con una agresión del ahora occiso contra su propio hermano. Al arribar al sitio para ejecutar las primeras diligencias de investigación, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte del señalado.

Como consecuencia de esta primera agresión, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) sufrió lesiones que requirieron su traslado inmediato vía aérea hacia un hospital en el municipio de Charo, donde actualmente recibe atención médica especializada. Ante la gravedad de la situación, se activó un operativo de refuerzo que involucró a la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Coahuayana.

Durante las labores de búsqueda en la zona, las fuerzas del orden localizaron a Adalberto M., quien accionó nuevamente su arma contra los uniformados. En respuesta y apegándose a los protocolos establecidos para el uso legítimo de la fuerza, los elementos repelieron el ataque, resultando en el fallecimiento del agresor en el lugar de los hechos. La Fiscalía estatal inició los trámites legales para la identificación y posterior entrega del cuerpo a sus familiares.

Este incidente ocurre en en medio de una estrategia federal de seguridad en Micoacán. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó recientemente los resultados del denominado 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'. Según los datos revelados, esta estrategia ha permitido la detención de 932 personas y el aseguramiento de 924 armas de fuego.

Asimismo, se reportó la incautación de 22.9 toneladas de sustancias ilícitas y el desmantelamiento de 17 laboratorios clandestinos. Harfuch destacó además el fortalecimiento de las acciones contra la extorsión, delito por el cual ya han sido detenidas 180 personas, reflejando el esfuerzo continuo por restablecer el orden en la entidad.

