Abaten a 'El Pichón', operador cercano de 'El Chapo Isidro', durante enfrentamiento en Choix

Choix, Sinaloa.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que Pedro Inzunza Coronel, alias 'El Pichón', fue abatido por fuerzas federales durante un enfrentamiento registrado en la comunidad Real Blanco perteneciente al municipio de Choix, Sinaloa. El hoy occiso era señalado por las autoridades como segundo al mando del grupo criminal que dirige Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'.

De acuerdo con un comunicado oficial de la SSPC, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lograron detectar dos laboratorios clandestinos y posteriormente fueron atacados por civiles armados. Sin embargo, los marinos consiguieron repeler la agresión y abatieron a dos presuntos delincuentes, uno de los cuales era Inzunza Coronel. Además en las propiedades se incautaron un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de 'crystal', un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx mediante labores de investigación. Se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos, se detuvieron a dos operadores de esta célula delictiva y al agredir al personal naval perdió la vida Pedro “N” Pichón quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de Fentanilo y cocaína", escribió García Harfuch en su cuenta oficial de X.

¿Quién era 'El Pichón'?

Pedro Inzunza Coronel, alias 'El Pichón', era hijo de Pedro Inzunza Noriega, alias 'El Sagitario', un exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva. Tanto 'El Pichón' como su padre fueron acusados de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), durante un informe presentado en mayo del presente año. Desde hace décadas, ambos se encargaban de traficar cocaína, la cual provenía de Colombia, y la trasladaban a suelo estadounidense.

El pasado 3 de diciembre de 2024, autoridades mexicanas detectaron múltiples ubicaciones en Sinaloa que eran controladas y administradas por los Inzunza, logrando asegurar mil 500 kilos de fentanilo, el mayor impacto de la droga sintética en el mundo. Tras ser acusados de narcoterrorismo, la fiscal Pam Bondi afirmó que buscaría cadena perpetua para los dos, mientras que Adam Gordon, el entonces fiscal federal, informó que padre e hijo enfrentarían una persecución constante hasta rendir cuentas ante la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui