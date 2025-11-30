Abusó de una niña de 9 años con discapacidad; detienen y procesan a responsable en Oaxaca

Huautla, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino, identificada por las iniciales C.P.P., por su probable responsabilidad en el delito de abuso equiparado. Este caso ha cobrado relevancia debido a la situación de vulnerabilidad de la víctima, una niña de 9 años de edad que cuenta con un diagnóstico médico de hipoacusia (discapacidad auditiva).

El dictamen judicial, que incluye la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es el resultado de una serie de diligencias efectuadas por la Vicefiscalía General de Control Regional. De acuerdo con el expediente penal presentado ante la autoridad judicial, los hechos tuvieron lugar entre el 1 y el 10 de septiembre de 2024. Según la investigación ministerial, la agresión se perpetró en la comunidad de Río Sapo, perteneciente al municipio de Santa María Chilchotla, en la región de la Cañada.

En ese entonces, la víctima fue interceptada en la vía pública y trasladada, sin su consentimiento, a un domicilio particular ubicado en la colonia 3 de Julio de dicha demarcación. Fue al interior de este inmueble donde, presuntamente, el imputado agredió sexualmente a la menor. Tras la denuncia formal presentada por los familiares de la víctima, las autoridades ministeriales activaron los protocolos correspondientes para la atención de delitos contra la infancia y la adolescencia.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se encargaron de realizar las pesquisas de campo necesarias para recabar datos suficientes que permitieran solicitar y ejecutar la orden de aprehensión contra C.P.P. Una vez detenido, el acusado fue sometido a la certificación médica de ley y puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó la evidencia recabada, la cual fue valorada por el juez de control.

La autoridad consideró que los elementos probatorios eran suficientes para vincular al imputado a proceso penal. Asimismo, debido a la gravedad del delito y las circunstancias del caso, se ratificó la imposición de prisión preventiva como medida cautelar para garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo adecuado del juicio. Asimismo, el juez otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante este tiempo, tanto la defensa como la Fiscalía podrán aportar nuevas pruebas que fortalezcan sus respectivas posturas antes de pasar a la etapa intermedia del proceso penal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró a través de sus canales oficiales que la persecución de delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres es un eje prioritario en su agenda institucional.

