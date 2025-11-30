Agresión armada al norte de Hermosillo: Sicarios acribillan a hombre en la Pueblo del Sol

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 30 de noviembre, se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en el sector noroeste de Hermosillo, tras el reporte de un ataque armado que dejó como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del fraccionamiento Pueblo del Sol.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la víctima es un hombre cuya edad oscila entre los 35 y 45 años. Testigos presenciales señalaron que el afectado transitaba a pie sobre la avenida Pueblo del Sol Norte cuando fue interceptado. Según los testimonios, un vehículo, del cual no se han especificado características particulares como marca o color, se emparejó al transeúnte; desde el interior de dicha unidad, sujetos armados accionaron sus armas en contra del hombre, impactándolo en dos ocasiones en el cuerpo.

Tras la agresión, el hombre quedó tendido sobre la vía pública. Vecinos del sector, al percatarse de la situación, acudieron de inmediato para auxiliar al herido y realizaron el reporte correspondiente a la línea de emergencias 911. Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y estabilizaron al paciente para posteriormente realizar su traslado urgente a un hospital, donde recibe atención médica.

La escena del crimen fue asegurada para permitir las diligencias correspondientes. Se desplegó un operativo conjunto para resguardar el perímetro, contando con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Finalmente, personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el sitio para el levantamiento de indicios balísticos e iniciar la carpeta de investigación que permita esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui